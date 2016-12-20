Ремонта по ОСАГО придется ждать 60 дней

Регулятор предлагает ряд поправок в законодательство об ОСАГО. Самая главная касается сроков возмещения ущерба после ДТП в виде ремонта. По мнению Центробанка, ремонт должен быть проведен в течение 30 календарных дней, без учета нерабочих и праздничных дней. При этом отсчет начинается с момента выдачи направления на ремонт. Кроме того, предусмотрена отсрочка в размере еще пяти рабочих дней — на доставку автомобиля к месту ремонта. Выглядит, на первый взгляд, справедливо. Но только до тех пор, пока мы не вспоминаем о 20-дневном сроке с момента ДТП, в течение которого страховая компания имеет полное право не возмещать ущерб. Другими словами, благодаря замене денежного возмещения ущерба по ОСАГО ремонтом, пострадавший в ДТП гражданин будет автоматически лишаться своей машины на срок не менее 60 дней! Сейчас же автовладелец, получив хоть какие крохи со страховщика, может починить машину в течение недели.

Еще один «подарочек» от Центробанка заключается в том, что расстояние до автосервиса, куда страховщик направит потерпевшего по ОСАГО, не может превышать 50 километров либо от места ДТП, либо от места жительства автовладельца. То есть машину, скажем, жителя центра Москвы страховая компания сможет легко и непринужденно направить, например в Чехов. Или в Электросталь. Или в Дмитров с Кубинкой. В тамошних гаражах наверняка будет подешевле чиниться. Столичному владельцу авто наверняка будет очень «удобно» за свой счет везти свою машину за полсотни километров на эвакуаторе!