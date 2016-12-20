Ремонта по ОСАГО придется ждать 60 дней

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На состоявшемся в Госдуме заседании рабочей группы при комитете по финансовому рынку представители Банка России предложили дать страховым компаниям возможность затягивать ремонт в рамках ОСАГО на два месяца.

Регулятор предлагает ряд поправок в законодательство об ОСАГО. Самая главная касается сроков возмещения ущерба после ДТП в виде ремонта. По мнению Центробанка, ремонт должен быть проведен в течение 30 календарных дней, без учета нерабочих и праздничных дней. При этом отсчет начинается с момента выдачи направления на ремонт. Кроме того, предусмотрена отсрочка в размере еще пяти рабочих дней — на доставку автомобиля к месту ремонта. Выглядит, на первый взгляд, справедливо. Но только до тех пор, пока мы не вспоминаем о 20-дневном сроке с момента ДТП, в течение которого страховая компания имеет полное право не возмещать ущерб. Другими словами, благодаря замене денежного возмещения ущерба по ОСАГО ремонтом, пострадавший в ДТП гражданин будет автоматически лишаться своей машины на срок не менее 60 дней! Сейчас же автовладелец, получив хоть какие крохи со страховщика, может починить машину в течение недели.

Еще один «подарочек» от Центробанка заключается в том, что расстояние до автосервиса, куда страховщик направит потерпевшего по ОСАГО, не может превышать 50 километров либо от места ДТП, либо от места жительства автовладельца. То есть машину, скажем, жителя центра Москвы страховая компания сможет легко и непринужденно направить, например в Чехов. Или в Электросталь. Или в Дмитров с Кубинкой. В тамошних гаражах наверняка будет подешевле чиниться. Столичному владельцу авто наверняка будет очень «удобно» за свой счет везти свою машину за полсотни километров на эвакуаторе!

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И получить компенсацию деньгами станет, согласно планам ЦБ, практически нереально. Он прописал всего шесть случаев-исключений, когда автовладельцу может «светить» денежная выплата, а не принудительный ремонт. Деньги он получит, во-первых, в случае полной гибели автомобиля. Правда, не уточняется: с учетом износа или без него, как при «компенсации ремонтом». Также он получит деньги, если стоимость ремонта окажется выше размера выплаты. Видимо, речь идет о прописанном в законе об ОСАГО лимите компенсации материального ущерба в 400 000 рублей. Также деньги полагаются автовладельцу, когда страховщик не в состоянии организовать ремонт в автосервисе, выбранном страхователем при заключении договора страхования или не может отремонтировать авто в 30-дневный срок.

Денежная выплата может быть проведена и в случае, когда она устраивает и автовладельца, и страховую компанию. Есть еще один, совсем уж фантастичный, пункт в центробанковском перечне причин для отказа страховщика от «компенсации ремонтом». Это будет возможно, когда автовладелец настаивает на выплате деньгами и специальная комиссия при Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассматривает его доводы (например, «тяжелые жизненные обстоятельства») и идет гражданину навстречу.

20 декабря 2016
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