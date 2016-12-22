Россияне возмущены сервисом автостраховщиков

Более низким оказался результат только в Объединенных арабских эмиратах — всего 7,3. При этом средний индекс удовлетворенности клиентским сервисом автостраховщиков по миру составил 8,1, а самые высокие показатели продемонстрировали США — 8,6 балла.

Что же конкретно означают эти цифры для России? За прошедший год 71% опрошенных соотечественников обращался в автостраховые компании, и 29% из них остались недовольны результатом. Людей раздражали затянутые сроки решения вопроса (33%), непрофессионализм сотрудников (18%), и даже полное отсутствие решения вопроса (17%). Кстати сказать, удовлетворенность работой именно этой отрасли в нашей стране оказалось на одном из самых низких мест. Хуже в России дела обстоят только в области коммунальных услуг, где индекс составил 6,8 балла.