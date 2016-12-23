Ограничит ли аппетиты Дептранса реестр неналоговых платежей, анонсированный Путиным

Правда, конкретно о платных парковках в Москве Владимир Путин не говорил, хотя в вопросе журналиста они и прозвучали. Президент лишь отметил, что налоговая политика государства сегодня достаточно взвешенная. В частности, подчеркнул он, никто не собирается менять плоскую налоговую шкалу на доходы физических лиц. А вот что касается неналоговой нагрузки, которой граждан обременяют региональные и муниципальные власти, то эту проблему власти федеральные собираются решить, создав реестр неналоговых платежей, чтобы «все понимать, а потом соответствующим образом регулировать». И, возможно, после появления такого реестра правительство страны всерьез заинтересуется ценами на столичные платные парковки, которые большинство москвичей считает запредельными и ничем не обоснованными.