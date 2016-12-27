Страхование по КАСКО станет обязательным

Страхование транспортных средств берет свое начало со времени появления первого автомобиля. А задумываться о том, что за водителями должна быть закреплена и финансовая ответственность в случае нанесения серьезного ущерба другим гражданам, законодатели начали еще в XIX веке, когда стало понятно, что от развития личного транспорта никуда не уйти — подробнее об этом вы можете прочитать здесь.

И сегодня во всех цивилизованных странах отношение общества к автострахованию, будь оно добровольное или обязательное, более, чем положительное, за исключением России, хотя сейчас в нашей стране застраховано уже более 90% автомобилей — это лучше показателей многих западных стран. Но то по ОСАГО. А вот КАСКО не для автокредита предпочитают оформлять те водители, которые почти уверены, что ремонт им понадобится.