Страхование по КАСКО станет обязательным

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Автострахование появилось вместе с первыми автомобилями и развивалось параллельно с автомобильной промышленностью, постепенно подстраиваясь под нужды всех участников движения. Но если 200 лет назад обязанность тратить деньги на страховку воспринималась в штыки, сегодня стала осознанной необходимостью, то завтра превратится в стопроцентную неизбежность.

Мария Размустова, директор департамента юридической поддержки и урегулирования убытков INTOUCH

Страхование транспортных средств берет свое начало со времени появления первого автомобиля. А задумываться о том, что за водителями должна быть закреплена и финансовая ответственность в случае нанесения серьезного ущерба другим гражданам, законодатели начали еще в XIX веке, когда стало понятно, что от развития личного транспорта никуда не уйти — подробнее об этом вы можете прочитать здесь.

И сегодня во всех цивилизованных странах отношение общества к автострахованию, будь оно добровольное или обязательное, более, чем положительное, за исключением России, хотя сейчас в нашей стране застраховано уже более 90% автомобилей — это лучше показателей многих западных стран. Но то по ОСАГО. А вот КАСКО не для автокредита предпочитают оформлять те водители, которые почти уверены, что ремонт им понадобится.

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Другими словами, основная часть страхователей признается в том, что аккуратность — а значит и безопасность — их вождения оставляет желать лучшего. В большинстве компаний это приводит к удорожанию полиса и для тех, кто не любит лихачить — отсюда и довольно низких спрос на этот страховой продукт.

Однако уже сегодня детализированная модель оценки риска, созданная на базе как собственного многолетнего опыта, так и опыта современных европейских страховщиков, позволяет все большему числу российских страховщиков предлагать аккуратным и ответственным водителям КАСКО без переплат за риски других автомобилистов. В расчете тарифов применяются также статистические данные, собранные с помощью телематики. А упрощенная система урегулирования убытков позволяет сократить издержки. Но есть и дополнительные возможности для уменьшения стоимости КАСКО.

Самые распространенные на сегодняшний день способы экономии — это франшиза и «Умное страхование», подразумевающее установку телематического устройства. Причем, данные опции положительно влияют не только на стоимость полиса, но и на качество вождения клиента.

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По нашим данным, водители, установившие телематику, не только меньше попадают в ДТП, но и на 15% реже становятся виновниками аварии, если она все-таки случилась. Клиенты, выбравшие франшизу, на 20% реже попадают в серьезные ДТП, в результате которых гибнут транспортные средства. Иными словами, за автоматизацией и телематикой — будущее автомобильного страхования. В том числе и потому, что за этими системами, включая, кстати сказать, и ГЛОНАСС — будущее обеспечения безопасности на дорогах

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) считает, что к 2040 году 75% личного транспорта будет полностью автоматизировано. По прогнозам, к 2020 году все крупные производители выпустят автомобили, которым не нужен водитель. Уже сегодня развивающиеся технологии автоматизированной помощи водителю (automated driver assistance technologies — ADAS) снижают количество тяжелых ДТП на 28%. Когда распространение технологий станет глобальным, то, например, два движущихся навстречу транспортных средства будут автоматически тормозить при угрозе ДТП, тем самым аварии удастся избежать или минимизировать ее последствия.

Сегодня, как и в прошлом, основной причиной столкновений на дорогах становится, конечно, человеческий фактор. Значит ли это, что с приходом новых технологий страхование станет ненужным? Нет. Просто усилится взаимодействие автопроизводителей и страховых компаний. Ожидается, что сумма ущерба возрастет, а количество страховых случаев снизится.

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4 января 2017
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