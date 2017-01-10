В Госдуме прошел «круглый стол», поддержавший замену денежных компенсаций по ОСАГО ремонтом

Какие, пока сказать сложно. Но если учесть, что в целом поправки поддержали все присутствующие (включая лидера «Синих ведерок» Петра Шкуматова) с теми или иными изменениями-дополнениями, то уже сейчас можно предположить, что будут сокращены сроки ремонта. Возможно, народные избранники так же сократят дистанцию от дома пострадавшего до автосервиса. Скорее всего, чуть расширят перечень ситуаций, при которых натуральное возмещение можно будет заменить денежным. Не исключено, что продлят гарантию на выполненные работы. И даже вступление закона в силу (предполагалось, что это произойдет уже в нынешнем марте) могут отодвинуть на полгода-год. Но «тело» проекта — компенсацию вреда преимущественно ремонтом — останется для большинства моторизованных россиян нетронутым.

Ведь в противном случае страховщикам никогда не избавиться от автоюристов, отсуживающих у них колоссальные суммы только потому, что сами страховые компании всеми правдами (а чаще — неправдами), занижают выплаты, тянут с ними, а то и вовсе отказываются платить. Именно подобная многолетняя практика и привела к тому, что сегодня пострадавшему в ДТП проще и быстрее получить адекватную сумму на ремонт машины от юридической компании, отдав ей право взыскать в суде с нерадивых страховщиков куда большие деньги. То есть страховое сообщество, долгое время откровенно наживавшееся на людях, само загнало себя в ловушку «автоюризма». Но вместо того, чтобы начать работать по-честному, как всегда прибегло к помощи своего мощного лобби во властных структурах.