В Госдуме прошел «круглый стол», поддержавший замену денежных компенсаций по ОСАГО ремонтом

Комитет Госдумы по финансовому рынку провел «круглый стол» по такому актуальному для всех автовладельцев страны вопросу, как замена денежного возмещения по ОСАГО натуральным возмещением, то есть — ремонтом. Напомним, что принятый в первом чтении законопроект, дающий страховщикам право направлять практически всех — за редким исключением — пострадавших в ДТП граждан на ремонт в назначенные самими же страховыми компаниями автосервисы, вызвал крайнее возмущение у моторизованных россиян. И не только у них.

Александр Ростарчук

Даже правительство страны в своем отзыве на документ отметило, что он «ухудшает положение потерпевшего при дорожно-транспортном происшествии», а ограничение права автолюбителя получить по договору ОСАГО возмещение вреда в денежной форме плохо согласуется с Гражданским кодексом страны. К тому же авторы поправок забыли, что в аварии попадают не только физические лица, но и юридические, у многих из которых имеются собственные ремонтные базы. И зачем таким структурам пользоваться услугами чужих сервисменов вместо того, чтобы получить денежную компенсацию — совершенно непонятно. Так же и у граждан, и у правительства возникли претензии и к тем нормам проекта, что оставляют за страховщиками право выбора станции технического обслуживания, ее удаленности от места жительства пострадавшего в аварии, необоснованно завышенные сроки ремонта.

Разрешить все эти противоречия между страховым сообществом и простыми людьми и должен был «круглый стол», к которому депутаты пригласили представителей Центробанка, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, сервисных мастерских и автодилеров. По его итогам, как сообщили корреспонденту портала «АвтоВзгляд» в Комитете Госдумы по финансовому рынку, в законопроект к его второму чтению будут внесены определенные изменения.

Какие, пока сказать сложно. Но если учесть, что в целом поправки поддержали все присутствующие (включая лидера «Синих ведерок» Петра Шкуматова) с теми или иными изменениями-дополнениями, то уже сейчас можно предположить, что будут сокращены сроки ремонта. Возможно, народные избранники так же сократят дистанцию от дома пострадавшего до автосервиса. Скорее всего, чуть расширят перечень ситуаций, при которых натуральное возмещение можно будет заменить денежным. Не исключено, что продлят гарантию на выполненные работы. И даже вступление закона в силу (предполагалось, что это произойдет уже в нынешнем марте) могут отодвинуть на полгода-год. Но «тело» проекта — компенсацию вреда преимущественно ремонтом — останется для большинства моторизованных россиян нетронутым.

Ведь в противном случае страховщикам никогда не избавиться от автоюристов, отсуживающих у них колоссальные суммы только потому, что сами страховые компании всеми правдами (а чаще — неправдами), занижают выплаты, тянут с ними, а то и вовсе отказываются платить. Именно подобная многолетняя практика и привела к тому, что сегодня пострадавшему в ДТП проще и быстрее получить адекватную сумму на ремонт машины от юридической компании, отдав ей право взыскать в суде с нерадивых страховщиков куда большие деньги. То есть страховое сообщество, долгое время откровенно наживавшееся на людях, само загнало себя в ловушку «автоюризма». Но вместо того, чтобы начать работать по-честному, как всегда прибегло к помощи своего мощного лобби во властных структурах.

В результате чего потребитель, скорее всего, будет чинить машины в низкопробных мастерских, использующих малоквалифицированный труд, сомнительные дешевые запчасти и устаревшие технологии. Что довольно быстро и страшно скажется на безопасности дорожного движения. Да и страховщики в итоге вряд ли что выиграют, лишь усугубив свои проблемы с автоюристами. Ведь после принятия поправок последние начнут представлять в судах интересы владельцев отвратительно отремонтированных машин.

ОСАГО, полис страхования, возмещение ущерба, авария, ДТП, автосервис, ремонт
10 января 2017
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