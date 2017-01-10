В Госдуме прошел «круглый стол», поддержавший замену денежных компенсаций по ОСАГО ремонтом

Даже правительство страны в своем отзыве на документ отметило, что он «ухудшает положение потерпевшего при дорожно-транспортном происшествии», а ограничение права автолюбителя получить по договору ОСАГО возмещение вреда в денежной форме плохо согласуется с Гражданским кодексом страны. К тому же авторы поправок забыли, что в аварии попадают не только физические лица, но и юридические, у многих из которых имеются собственные ремонтные базы. И зачем таким структурам пользоваться услугами чужих сервисменов вместо того, чтобы получить денежную компенсацию — совершенно непонятно. Так же и у граждан, и у правительства возникли претензии и к тем нормам проекта, что оставляют за страховщиками право выбора станции технического обслуживания, ее удаленности от места жительства пострадавшего в аварии, необоснованно завышенные сроки ремонта.
Разрешить все эти противоречия между страховым сообществом и простыми людьми и должен был «круглый стол», к которому депутаты пригласили представителей Центробанка, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, сервисных мастерских и автодилеров. По его итогам, как сообщили корреспонденту портала «АвтоВзгляд» в Комитете Госдумы по финансовому рынку, в законопроект к его второму чтению будут внесены определенные изменения.