С фальшивым ОСАГО сегодня ездит минимум 1 000 000 россиян

Резкое и необоснованное по мнению многих экспертов подорожание полиса ОСАГО в минувшем году привело к тому, что российские автовладельцы стали в массовом порядке покупать поддельные полисы — только чтобы предъявлять эти бумажки сотрудникам ГИБДД.

Александр Ростарчук

Только по данным «Российского союза автостраховщиков» (РСА), которые приводит его президент Игорь Юргенс, в 2016-м году от 1 млн. автомобилистов ездят с фальшивками: их средняя стоимость составляет 500 рублей, тогда как средняя цена настоящего полиса ОСАГО — 6000 рублей. При этом г-н Юргенс разделяет «левые» полисы на две группы:

— Одной из основных угроз мошенничества является распространение поддельных бланков полисов ОСАГО, — сообщил президент РСА порталу «АвтоВзгляд». — Можно выделить два вида мошенничеств с полисами «автогражданки». Это бланки полисов, изготавливаемые не на ФГУП «Гознак». Место их изготовления — бывшие страны СНГ (Молдова, Украина), а также Китай, Польша. Второй вид — настоящие бланки строгой отчетности ОСАГО, украденные из страховых компаний. Они в основном утрачены компаниями, ушедшими с рынка (банкроты), либо или обманным способом завладевают лжеагенты/брокеры…

Иными словами, мимо страховщиков в 2016 году прошло около 6 млрд. рублей, которые граждане потратили на приобретение подделок. Однако приводя эти цифры, г-н Юргенс забывает назвать причины, по которым граждане столь охотно отказываются от ОСАГО. Хотя они отлично известны — занижение и затягивание страховыми компаниями выплат, а то и отказ от них под самыми разнообразными предлогами. К тому же в минувшем году во многих регионах страны настоящий полис ОСАГО было просто не купить — компании по разным причинам перестали ими торговать (сегодня эта проблема решена). То есть сами страховщики и спровоцировали широкое распространение подделок, а теперь льют крокодиловы слезы.

Другое дело, что значительная часть автовладельцев — примерно половина из того самого миллиона — покупала «липовое» ОСАГО под видом настоящего (а что было делать людям, если, повторимся, страховое сообщество устроило им настоящий бойкот, лишая, по сути права ездить на собственном авто). И теперь автовладельцы даже не подозревают, что их полис недействителен. Иначе говоря, страховщики подставили таких людей дважды.

ОСАГО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, возмещение ущерба, авария, ДТП
16 января 2017
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