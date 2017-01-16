С фальшивым ОСАГО сегодня ездит минимум 1 000 000 россиян

Только по данным «Российского союза автостраховщиков» (РСА), которые приводит его президент Игорь Юргенс, в 2016-м году от 1 млн. автомобилистов ездят с фальшивками: их средняя стоимость составляет 500 рублей, тогда как средняя цена настоящего полиса ОСАГО — 6000 рублей. При этом г-н Юргенс разделяет «левые» полисы на две группы:

— Одной из основных угроз мошенничества является распространение поддельных бланков полисов ОСАГО, — сообщил президент РСА порталу «АвтоВзгляд». — Можно выделить два вида мошенничеств с полисами «автогражданки». Это бланки полисов, изготавливаемые не на ФГУП «Гознак». Место их изготовления — бывшие страны СНГ (Молдова, Украина), а также Китай, Польша. Второй вид — настоящие бланки строгой отчетности ОСАГО, украденные из страховых компаний. Они в основном утрачены компаниями, ушедшими с рынка (банкроты), либо или обманным способом завладевают лжеагенты/брокеры…