Страховщики получили в 2016 году сверхприбыль по ОСАГО

За прошлый год страховые компании собрали с водителей 235,6 млрд. рублей, а выплатили 166 млрд. рублей. То есть суммарно они оставили себе «всего» 30% от собранного. Даже нефтяники и банкиры позавидуют. Но на самом деле у страховщиков дела идут еще лучше. Если не брать в расчет показатели самой крупной и, как ни парадоксально, самой проблемной компании. Единственная «росгосстрашная» в мире компания, лидер рынка ОСАГО с точки зрения объемов денег, которыми ворочает, в очередной раз продемонстрировала полную несостоятельность с точки зрения ведения бизнеса.

Итак, по итогам 2016 года Росгосстрах продал полисов ОСАГО на 56 млрд. рублей, а выплатил возмещения почти 69 млрд! Казалось бы: караул, если уж у лидера такие проблемы, то у остальных — и подавно должно быть! Значит не зря лоббисты страховщиков затеяли всю эту законодательную возню с реформированием ОСАГО. Но если посмотреть на цифры статистики РСА, то можно легко убедиться, что финансовые показатели компаний из первой десятки на рынке ОСАГО выглядят как никогда хорошо. Буквально у всех, кроме «лидера рынка», бизнес на ОСАГО процветает! В общей сложности первая десятка собрала за 2016 года 132,6 млрд. рублей. А выплатила — около 68,6 млрд.