Страховщики получили в 2016 году сверхприбыль по ОСАГО

Стали известны результаты деятельности страховщиков ОСАГО за 2016 год. Статистика «Российского союза автостраховщиков» (РСА) подтвердила, что скачок выплат пострадавшим не помешал страховым компаниям добиться рекордных показателей доходности в сфере «автогражданки».

Максим Строкер

За прошлый год страховые компании собрали с водителей 235,6 млрд. рублей, а выплатили 166 млрд. рублей. То есть суммарно они оставили себе «всего» 30% от собранного. Даже нефтяники и банкиры позавидуют. Но на самом деле у страховщиков дела идут еще лучше. Если не брать в расчет показатели самой крупной и, как ни парадоксально, самой проблемной компании. Единственная «росгосстрашная» в мире компания, лидер рынка ОСАГО с точки зрения объемов денег, которыми ворочает, в очередной раз продемонстрировала полную несостоятельность с точки зрения ведения бизнеса.

Итак, по итогам 2016 года Росгосстрах продал полисов ОСАГО на 56 млрд. рублей, а выплатил возмещения почти 69 млрд! Казалось бы: караул, если уж у лидера такие проблемы, то у остальных — и подавно должно быть! Значит не зря лоббисты страховщиков затеяли всю эту законодательную возню с реформированием ОСАГО. Но если посмотреть на цифры статистики РСА, то можно легко убедиться, что финансовые показатели компаний из первой десятки на рынке ОСАГО выглядят как никогда хорошо. Буквально у всех, кроме «лидера рынка», бизнес на ОСАГО процветает! В общей сложности первая десятка собрала за 2016 года 132,6 млрд. рублей. А выплатила — около 68,6 млрд.

То есть ведущие страховые компании, контролирующие львиную долю рынка, оставили себе около 50% от собранных с автовладельцев средств. Для справки заметим, что столь впечатляющего экономического результата страховщики не добивались в сфере обязательного автострахования начиная с 2006 года, если верить официальным отчетам. Таким образом, вновь подтверждается тот факт, что мощно пропагандируемое РСА «плачевное состояние ОСАГО», «деятельность автоюристов» и прочие страшилки на самом деле относятся всего лишь к одной единственной страховой компании — пусть и крупной. И вся текущая возня с реформой ОСАГО затеяна, получается, исключительно ради ее спасения.

Прочим страховым компаниям как-то удается процветать даже в условиях «засилья автоюристов». Может, вместо реформы ОСАГО проще было организовать санацию этого нашего «лидера страхового рынка»? Собственно, что-то подобное, видимо, уже происходит: на прошлой неделе было объявлено, что «Росгосстрах» перешел под контроль группы компаний «Открытие». Таким образом получается, что раскрученный законодательный маховик «реформы ОСАГО», на деле нужен только страховым компаниям. Чтобы оставлять себе не 50% собранного по ОСАГО, а 60−70%. Или вообще не платить автовладельцам.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
30 января 2017
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