Дорожные камеры будут штрафовать за отсутствие ОСАГО

Установленные на дорогах камеры фиксации нарушений смогут по регистрационному знаку машины проверять наличие у ее автовладельца полиса «автогражданки». Иными словами, ЦОДД получит доступ к базе РСА.

Предполагается, что при первом попадании в поле зрения «Большого брата», водителю в случае отсутствия ОСАГО придет письменное предупреждение. Повторный и последующие заезды под камерами обернутся штрафом на сумму 800 рублей.

Как ожидается, на первоначальном этапе подобные устройства в количестве 1500 штук появятся в столице уже в первом полугодии. Если проект докажет свою эффективность, в чем мы ни на секунду не сомневаемся, аналогичные камеры пропишутся и в других регионах страны.