Электронное ОСАГО стало кормушкой для мошенников, раздевающих водителей

hidepersonalinformation.co.uk
Введение обязательной для всех страховых компаний продажи полисов ОСАГО через интернет (е-ОСАГО) стало отличным новогодним подарком для всевозможных интернет-мошенников.

Максим Строкер

Российский союз автостраховщиков (РСА) не перестает радоваться темпам и масштабам проданных с начала этого года электронных полисов ОСАГО. Центробанк же тем временем предупреждает автовладельцев, что мошенники вовсю пользуются открывшейся с начала 2017 года возможностью продавать фальшивое ОСАГО теперь еще и через интернет. На днях ЦБ даже издал специально сообщение, что полисы е-ОСАГО, приобретенные на «сайта-клонах», недействительны. Имеются в виду интернет-ресурсы, не принадлежащие компании страховщику, но полностью копирующие его архитектуру и имеющие очень похожий адрес.

Автовладелец, не заметивший подвоха, платит деньги мошенникам и остается и без них, и без полиса. Другой способ интернет-мошенничества на е-ОСАГО заключается в создании сайта, на котором предлагаются посреднические услуги в покупке электронных полисов ОСАГО на настоящих сайтах компаний-страховщиков. Посредничество в этом деле прямо запрещено законом, поэтому приобретенные таким образом полисы считаются недействительными. «Одним из признаков сайта-клона может считаться предложение оплатить полис ОСАГО через сервис электронных кошельков. Страховые компании чаще всего используют оплату с помощью банковской карты», — предупреждает Центробанк.

hackread.com

Напомним, что РСА недавно отчитался о блокировке около десятка мошеннических сайтов по продаже электронных полисов ОСАГО и нескольких сайтов-клонов крупных страховщиков и «посредников». Интернет-мошенники, как выяснилось, «клонировали» и сам сайт РСА. Казалось бы: «плохих мальчиков» отловили, «Российский союз автостраховщиков» бдит и стоит на страже. Но так может показаться человеку, который знаком с интернетом только в качестве пользователя соцсетей.

Создать новый сайт-клон взамен заблокированного — вопрос чуть ли не получаса. Достаточно купить максимально похожий доменный адрес и «прицепить» к нему программное обеспечение старого сайта. И все: мошеннический бизнес продолжается как ни в чем ни бывало. Заметим, что нарвавшись на сайт-клон по продаже ОСАГО можно не только лишиться денег, отданных за несуществующий полис. Дело в том, что при его оформлении требуется внести свои персональные данные для регистрации и заполнения стандартной формы. Это грозит, например тем, что через какое-то время автовладелец может выяснить, что на его имя оформлен кредит, или за ним числятся несколько телефонных номеров, о которых он ранее никогда не слыхал…

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
13 февраля 2017
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