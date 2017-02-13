Электронное ОСАГО стало кормушкой для мошенников, раздевающих водителей

Российский союз автостраховщиков (РСА) не перестает радоваться темпам и масштабам проданных с начала этого года электронных полисов ОСАГО. Центробанк же тем временем предупреждает автовладельцев, что мошенники вовсю пользуются открывшейся с начала 2017 года возможностью продавать фальшивое ОСАГО теперь еще и через интернет. На днях ЦБ даже издал специально сообщение, что полисы е-ОСАГО, приобретенные на «сайта-клонах», недействительны. Имеются в виду интернет-ресурсы, не принадлежащие компании страховщику, но полностью копирующие его архитектуру и имеющие очень похожий адрес.

Автовладелец, не заметивший подвоха, платит деньги мошенникам и остается и без них, и без полиса. Другой способ интернет-мошенничества на е-ОСАГО заключается в создании сайта, на котором предлагаются посреднические услуги в покупке электронных полисов ОСАГО на настоящих сайтах компаний-страховщиков. Посредничество в этом деле прямо запрещено законом, поэтому приобретенные таким образом полисы считаются недействительными. «Одним из признаков сайта-клона может считаться предложение оплатить полис ОСАГО через сервис электронных кошельков. Страховые компании чаще всего используют оплату с помощью банковской карты», — предупреждает Центробанк.