«Федерация автовладельцев России» пожаловалась Президенту РФ на страховщиков

При этом думское большинство решило не обращать внимание на откровенный обман, на которое пошло страховое сообщество, чтобы протолкнуть свои непопулярные поправки в законодательство об ОСАГО. Так, исполнительный директор «Российского союза автостраховщиков» (РСА) Е. Уфимцев заявил депутатам, что что в 2015 году так называемые криминальные автоюристы (а именно против них «заточены» сомнительные поправки в Закон РФ «Об ОСАГО») взыскали со страховых компаний через суды 18 млрд руб. Однако его слова опровергают основные данные годового отчета того же РСА за 2015 год. В нем четко сказано, что выплаты страховых компаний в целом составили 122 млрд руб. Из них по судебным решениям — 14%, из них нестраховые выплаты (штрафы и судебные расходы) — 43%. То есть получается, что нестраховые судебные убытки составили не 18, а 7,3 млрд. рублей!
И здесь еще необходимо принять в расчет, что эта сумма включает также штрафы за правонарушения самих страховщиков в отношение автовладельцев (их размер РСА не обнародует). Таким образом, разница между величинами заявленной и фактической составляет 11 млрд руб. Именно столько, судя по решениям судов, страховщики умышлено не доплачивали пострадавшим в ДТП. И если предлагаемые страховщиками поправки депутаты примут окончательно, то автовладельцев будут ежегодно «обувать» как минимум на эту сумму, а с учетом инфляционных и других процессов — на куда большую. С той только разницей, что граждан уже никто не сможет защищать в судах.
Именно поэтому «Федерация автовладельцев России» (ФАР) — одна из немногих общественных организаций, защищающая сегодня права моторизованных россиян — попыталась привлечь внимание к проблеме высшей в стране власти. ФАР направило письмо Президенту РФ Владимиру Путину, в котором не только в очередной раскрывает грабительскую сущность предложенного законопроекта, но и дает свои конструктивные предложения к наведению порядка на рынке ОСАГО.
Повторяя тезис о том, что не автоюристы повинны в убытках страховщиков, а сами страховые компании, бесспорность правонарушений которых и справедливость наложенных на них штрафов доказаны судами, в письме президенту ФАР подчеркивает, что недопустимо урезать саму возможность потребителей страховых услуг использовать в судах помощь специалистов, являющихся составной частью судебной системы.
И далее предлагает использовать действительно эффективное средство против мошенничества в ОСАГО: форсировать появление в стране «Бюро страховых историй». Его аналоги доказали свою эффективность во многих странах. Эта единая база ДТП с данными участников аварий дает гарантии кардинального сокращения потерь от махинаций в «автогражданке».
Кроме того, ФАР напомнила гаранту наших прав, что фактический отказ от денежных выплат пострадавшим в ДТП в пользу возмещения в виде ремонта потребует не только правки закона об ОСАГО, но и Гражданского кодекса, и, что самое важное, Конституции РФ. Однако менять Основной закон под притязания бизнеса, не обоснованные интересами государства и каждого автовладельца — верх цинизма и контрпродуктивности власти.
И вывод из всего из этого ФАР делает единственно разумный: в договорах ОСАГО оставить возможность выбора — возмещение деньгами или ремонтом. И уж если страховщики считают, что второе станет заслоном от мошенников, не принуждать к ремонту, а привлечь к нему более привлекательными тарифами.