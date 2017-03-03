«Федерация автовладельцев России» пожаловалась Президенту РФ на страховщиков

И здесь еще необходимо принять в расчет, что эта сумма включает также штрафы за правонарушения самих страховщиков в отношение автовладельцев (их размер РСА не обнародует). Таким образом, разница между величинами заявленной и фактической составляет 11 млрд руб. Именно столько, судя по решениям судов, страховщики умышлено не доплачивали пострадавшим в ДТП. И если предлагаемые страховщиками поправки депутаты примут окончательно, то автовладельцев будут ежегодно «обувать» как минимум на эту сумму, а с учетом инфляционных и других процессов — на куда большую. С той только разницей, что граждан уже никто не сможет защищать в судах.

Именно поэтому «Федерация автовладельцев России» (ФАР) — одна из немногих общественных организаций, защищающая сегодня права моторизованных россиян — попыталась привлечь внимание к проблеме высшей в стране власти. ФАР направило письмо Президенту РФ Владимиру Путину, в котором не только в очередной раскрывает грабительскую сущность предложенного законопроекта, но и дает свои конструктивные предложения к наведению порядка на рынке ОСАГО.

Повторяя тезис о том, что не автоюристы повинны в убытках страховщиков, а сами страховые компании, бесспорность правонарушений которых и справедливость наложенных на них штрафов доказаны судами, в письме президенту ФАР подчеркивает, что недопустимо урезать саму возможность потребителей страховых услуг использовать в судах помощь специалистов, являющихся составной частью судебной системы.