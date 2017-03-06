Названы самые дорогие сосульки минувшей зимы, упавшие на машины

А пальма первенства на наибольшему убытку принадлежит сосульке из Тюмени, которая, спикировав на заднее стекло автомобиля Porsche, разбила его вдребезги. Убыток составил 238 000 рублей. Второе место в рейтинге занимают нижегородские сосульки, градом обрушившиеся на крышу автомобиля Renault. Следы от снега и льда больше напоминают вмятину от упавшего дерева. Убыток достиг 167 000 руб. На третьем месте сосулька, которую поймал еще один тюменский водитель: его Volvo пострадал на 152 000 «деревянных».

Сила притяжения сыграла злую шутку и с автовладельцем из Екатеринбурга, которому пришлось потратить на ремонт автомобиля 137 000 рубликов. Крыша и лобовое стекло внедорожника заметно деформировались от упавшей на него свежей наледи. Замыкает пятерку самых опасных и дорогих сосулек России столичная сосулька. В результате ущерба от ее падения «АльфаСтрахование» выплатила 120 000 руб.