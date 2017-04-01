Сомнительные поправки в закон об ОСАГО не спасут страховщиков от автоюристов

Подписанные намедни Президентом РФ поправки в законодательство об ОСАГО, категорически заменяющие денежное возмещение ремонтом поврежденного в ДТП авто, приведет к всплеску аварийности с одной стороны, и новым видам страхового мошенничества — с другой. Почему это произойдет, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Михаил Ростарчук

Что касается «реставрации» пострадавших в авариях машин, то здесь, как портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал, все понятно и прозрачно. Страховщики будут направлять автовладельцев в дешевые автосервисы с малоквалифицированным персоналом и устаревшим оборудованием. При этом тамошние ремонтники будут устранять лишь видимые повреждения, мало интересуясь общим состоянием авто, побывавшего в аварии и вызванными ею скрытыми разрушениями. В итоге очень скоро на дорогах появятся сотни тысяч машин, чье техническое состояние будет вызывать массу вопросов с точки зрения безопасности дорожного движения.

Но сэкономив на ремонте и вызвав рост аварийности, что само по себе ударит по карману страховщиков, последние так и не избавились ни от справедливо раздевающих их автоюристов, ни от откровенных мошенников. И вот, почему.

Как известно, ОСАГО является самым популярным для мошенничества видом страхования. Из 100% мошеннических действий в страховании, напоминает информационный проект «ОСАГО: общественная экспертиза», на долю ОСАГО, с учетом вновь проявляющихся схем, приходится до 68% случаев, а доля мошеннических выплат доходит до 30% от всех произведенных выплат в ОСАГО. Почетное второе место занимает КАСКО — 22%, на третьем — страхование имущества (6%).

И если говорить об автоюристах, то они никуда с рынка юридических услуг не уйдут и продолжат успешно отстаивать интересы своих клиентов, легко доказывая в судах отвратительное качество «страхового» ремонта. Убытки, которые при этом понесут страховщики (а только в 2016 году они потеряли благодаря автоюристам около 40 млрд. рублей) могут существенно возрасти.

Что же касается настоящих мошенников, то они уже сейчас усердно разрабатывают новые формы обмана страховых компаний. За год тестового периода по переходу от материального возмещения ущерба к натуральному, они, как считают эксперты, также обкатают новые варианты незаконного обогащения, потому что принятые поправки им это позволят. И основной поток махинаций придется опять же на работу с «качеством» ремонта и автосервисами.

— Правоохранительные органы с большой неохотой рассматривают заявления страховых компаний о случаях мошенничества: возбуждается около 10−13% дел от общего количества заявлений в полицию. И это притом, что в некоторых регионах подобная мошенническая деятельность поставлена, что называется, на поток, комментирует ситуацию юрист Сергей Смирнов. — Развитие страхового мошенничества стало возможным и из-за попустительского к нему отношения, и из-за слабых превентивных мер. Пока мы ждем, пожар разгорается. Еще немного и спасать уже будет нечего…

Впрочем, спасать нечего уже сейчас. Ведь именно сверхжадность и нечистоплотность страховщиков, нагло занижающих выплаты, а то и вовсе в них отказывающих, породила такое явление как автоюризм. И все та же погоня за быстрыми и неправедными барышами заведет их в финансовый тупик и при работе по новым правилам. Иначе говоря, число автовладельцев, отказывающихся от покупки полиса ОСАГО и ездящего по поддельным бумагам будет только расти. Напомним, что сегодня число таких граждан составляет, по разным данным, от 1 000 000 до 1 500 000 человек.

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1 апреля 2017
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