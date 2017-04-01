Сомнительные поправки в закон об ОСАГО не спасут страховщиков от автоюристов

Как известно, ОСАГО является самым популярным для мошенничества видом страхования. Из 100% мошеннических действий в страховании, напоминает информационный проект «ОСАГО: общественная экспертиза», на долю ОСАГО, с учетом вновь проявляющихся схем, приходится до 68% случаев, а доля мошеннических выплат доходит до 30% от всех произведенных выплат в ОСАГО. Почетное второе место занимает КАСКО — 22%, на третьем — страхование имущества (6%).

И если говорить об автоюристах, то они никуда с рынка юридических услуг не уйдут и продолжат успешно отстаивать интересы своих клиентов, легко доказывая в судах отвратительное качество «страхового» ремонта. Убытки, которые при этом понесут страховщики (а только в 2016 году они потеряли благодаря автоюристам около 40 млрд. рублей) могут существенно возрасти.

Что же касается настоящих мошенников, то они уже сейчас усердно разрабатывают новые формы обмана страховых компаний. За год тестового периода по переходу от материального возмещения ущерба к натуральному, они, как считают эксперты, также обкатают новые варианты незаконного обогащения, потому что принятые поправки им это позволят. И основной поток махинаций придется опять же на работу с «качеством» ремонта и автосервисами.