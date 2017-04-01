Сомнительные поправки в закон об ОСАГО не спасут страховщиков от автоюристов

Что касается «реставрации» пострадавших в авариях машин, то здесь, как портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал, все понятно и прозрачно. Страховщики будут направлять автовладельцев в дешевые автосервисы с малоквалифицированным персоналом и устаревшим оборудованием. При этом тамошние ремонтники будут устранять лишь видимые повреждения, мало интересуясь общим состоянием авто, побывавшего в аварии и вызванными ею скрытыми разрушениями. В итоге очень скоро на дорогах появятся сотни тысяч машин, чье техническое состояние будет вызывать массу вопросов с точки зрения безопасности дорожного движения.
Но сэкономив на ремонте и вызвав рост аварийности, что само по себе ударит по карману страховщиков, последние так и не избавились ни от справедливо раздевающих их автоюристов, ни от откровенных мошенников. И вот, почему.