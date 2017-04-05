Как автоюристы продолжат наживаться на сверхжадности страховщиков

Но криминальные автоюристы, для борьбы с которыми, вроде бы, и принят новый закон, вовсе не собираются складывать зубы на полку, и ищут новые способы изъятия у страховых компаний неправедно заработанных ими денег.

Могут ли пресловутые автоюристы бросить дело, приносящее им миллионы? Никогда. Соперничество оружия и брони продолжается, и в этой войне у криминальных автоюристов, доля которых среди вполне порядочных граждан этой профессии довольно мала, есть сильный козырь — отлаженная схема взаимодействия со многими ключевыми фигурами, принимающими решение. Главный элемент этой схемы вовсе не автоюристы, как уже писал портал «АвтоВзгляд», а судьи, с которыми адвокаты и эксперты «потерпевшей стороны» умеют поговорить так проникновенно и жалостливо, что суды запросто выносят решения о компенсации в полмиллиона за, образно говоря, незаметную царапину.

Конечно же, исходя из новых реалий, кое-кем уже разработаны свежие способы раздевания жирующих страховщиков. Несомненно, алчность будет способствовать появлению сложных методов мошенничества, которые вызовут восхищение виртуозностью, но некоторые схемы лежат на поверхности и доступны очевидной логике. И вот — некоторые из них.