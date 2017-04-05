Как автоюристы продолжат наживаться на сверхжадности страховщиков

Фото vicmotorcare.com.au
Новые нормы обязательного автострахования, согласно которым автомобиль пострадавшей стороны будет ремонтироваться за счет страховщиков, а деньги автовладелец получит лишь в случае «тотального уничтожения» автомобиля — с тихой радостью восприняты страховым сообществом. Страховщики небезосновательно надеются, что компенсация «в натуре» позволит им поднять прибыли, производя, по сути, имитацию ремонта с использованием низкокачественных деталей и дешевой рабсилы низкоквалифицированных сервисменов в тьму-таракани.
Сергей Соколов

Но криминальные автоюристы, для борьбы с которыми, вроде бы, и принят новый закон, вовсе не собираются складывать зубы на полку, и ищут новые способы изъятия у страховых компаний неправедно заработанных ими денег.

Могут ли пресловутые автоюристы бросить дело, приносящее им миллионы? Никогда. Соперничество оружия и брони продолжается, и в этой войне у криминальных автоюристов, доля которых среди вполне порядочных граждан этой профессии довольно мала, есть сильный козырь — отлаженная схема взаимодействия со многими ключевыми фигурами, принимающими решение. Главный элемент этой схемы вовсе не автоюристы, как уже писал портал «АвтоВзгляд», а судьи, с которыми адвокаты и эксперты «потерпевшей стороны» умеют поговорить так проникновенно и жалостливо, что суды запросто выносят решения о компенсации в полмиллиона за, образно говоря, незаметную царапину.

Конечно же, исходя из новых реалий, кое-кем уже разработаны свежие способы раздевания жирующих страховщиков. Несомненно, алчность будет способствовать появлению сложных методов мошенничества, которые вызовут восхищение виртуозностью, но некоторые схемы лежат на поверхности и доступны очевидной логике. И вот — некоторые из них.

Фото goliath.com

Фальсификация факта аварии

Тут все понятно. Давно поврежденная машина пройдет по документам как побывавшая в аварии недавно и будет ремонтироваться за счет страховщика.

Фальсификация документов о повреждениях

Можно предположить, что к махинациям по этой схеме будут привлечены относительно нестарые, но «убитые» автомобили, ремонт которых силами владельца не имеет финансового смысла. Согласно заключению экспертов окажется, что касание бампера вызвало «необратимые структурные повреждения несущих элементов», развалилось вообще все, восстановление невозможно, а поэтому, уважаемые страховщики, извольте заплатить деньги. Судья, смахнув слезу от речи автоюриста, «войдёт в положение» и выплатит пострадавшей стороне полную сумму. Таким образом за рухлядь будут получены неплохие деньги.

Многократный ремонт

Недовольный качеством ремонта автомобилист может обращаться в суд. Это обстоятельство позволяет привлечь ангажированных экспертов, составить на основе их заключения исковое заявление о некачественно проведенном ремонте и потребовать отремонтировать «как следует». После — снова и снова потребовать. По решению суда страховая компания будет раз за разом оплачивать ремонты-переремонты, но сервисмены при этом ничего делать не будут, получая деньги и отдавая львиную их долю автоюристам.

Фото goliath.com

Конечно же, возможны и комбинации указанных методов, ведь, как мы знаем, против слов некоторых автоюристов суд устоять не может. А значит — одна и та же машина может быть постоянным участником вышеназванных событий. Да, всем все понятно, но «суд решил». При этом, как обычно, убытки страховщики будут перекладывать на всех клиентов. А вы надеялись, что цена полиса теперь снизится? Напрасно.

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5 апреля 2017
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