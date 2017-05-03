Как отремонтировать машину по новым правилам ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) попытался успокоить автовладельцев, не вполне понимающих, что их отныне ждет с точки зрения ОСАГО в случае ДТП. Напомним, что 28 апреля 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», устанавливающие приоритет восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства над страховой выплатой.

Распространяется эта норма, как заявил глава РСА Игорь Юргенс, на новые договоры страхования ОСАГО — те, что заключены после 28 апреля 2017 года. По договорам, которые были заключены до этой даты, натуральное возмещение возможно, но по договоренности страховщика и страхователя. Теперь при продаже полиса ОСАГО или при принятии заявления от клиента на страховое возмещение страховая компания предложит ему список станций технического обслуживания (СТО), с которым у нее заключены договоры. Закон определяет ряд требований к таким станциям и к восстановительному ремонту в целом, которые страховщик должен соблюсти. Расстояние до СТО либо от места ДТП, либо от места жительства автовладельца (по выбору) должно составлять менее 50 километров, напоминают эксперты портала АвтоВзгляд.