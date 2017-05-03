Как отремонтировать машину по новым правилам ОСАГО

autoinsur.co.uk
Страховщики разъяснили как будут восстанавливать разбитые машины в рамках ОСАГО без выплат денежной компенсации.
Максим Строкер

Российский союз автостраховщиков (РСА) попытался успокоить автовладельцев, не вполне понимающих, что их отныне ждет с точки зрения ОСАГО в случае ДТП. Напомним, что 28 апреля 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», устанавливающие приоритет восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства над страховой выплатой.

Распространяется эта норма, как заявил глава РСА Игорь Юргенс, на новые договоры страхования ОСАГО — те, что заключены после 28 апреля 2017 года. По договорам, которые были заключены до этой даты, натуральное возмещение возможно, но по договоренности страховщика и страхователя. Теперь при продаже полиса ОСАГО или при принятии заявления от клиента на страховое возмещение страховая компания предложит ему список станций технического обслуживания (СТО), с которым у нее заключены договоры. Закон определяет ряд требований к таким станциям и к восстановительному ремонту в целом, которые страховщик должен соблюсти. Расстояние до СТО либо от места ДТП, либо от места жительства автовладельца (по выбору) должно составлять менее 50 километров, напоминают эксперты портала АвтоВзгляд.

Срок ремонта автомобиля должен составлять не более 30 дней, за каждый день просрочки со страховой компании будет взиматься штраф в размере 0,5% от суммы возмещения. Гарантийный срок на ремонт составляет полгода и один год на кузовные и лакокрасочные работы. Автомобили не старше 2 лет, имеющие гарантию, должны ремонтироваться на соответствующих СТО, которые имеют право проводить работы, с сохранением гарантии. Согласно закону, автовладелец имеет право предложить свою станцию, однако это необходимо согласовать со страховой компанией.

Документ устанавливает ряд случаев, когда приоритет восстановительного ремонта не действует: причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, смерть потерпевшего, полное уничтожения автомобиля, превышение стоимости ремонта над лимитом выплаты ОСАГО (400 000 рублей). Кроме того, денежное возмещение может быть выплачено отдельным категориям инвалидов. С точки зрения процедуры взаимодействия потребителя и страховой компании практически ничего не изменилось:

— После ДТП автовладелец обращается с заявлением о страховом возмещении в свою страховую компанию, если событие может быть урегулировано в рамках прямого возмещения убытков (ПВУ), или в страховую компанию виновника, если ПВУ не работает. Страховщик после осмотра автомобиля и оформления документов дает направление на СТО для ремонта, — поясняет г-н Юргенс.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
6 мая 2017
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