За счет чего средняя выплата по ОСАГО выросла до 72 600 рублей

При этом каким-то странным образом объем сборов страховщиков по ОСАГО в январе-марте 2017 года не только не упал, а даже вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, составив 49 474 млрд. рублей. Любопытная бухгалтерия, особенно если учесть, что сумма выплат по страховым случаям выросла на 39% и достигла 47 821 млрд. рублей. Как, скажите на милость, можно остаться в прибылях, если цена полиса падает, а выплаты по нему растут. И зачем тогда нужно было городить огород с переходом с денежной компенсацией ущерба от ДТП на натуральную, если концы с концами и так замечательно сходятся?

— Кризисные явления сохраняются в этом сегменте страхования: уровень выплат, то есть отношение суммы выплат к собранной премии значительно вырос по сравнению с первым кварталом прошлого года, — объясняет порталу «АвтоВзгляд» необходимость замены денежной компенсации ремонтом президент РСА Игорь Юргенс. — И этот тревожный тренд «выстрелил» еще в январе и пока продолжается…

А в переводе этого пассажа на обычный язык получается, что страховым просто денег хочется нестерпимо и полученная чистая прибыль более чем в 2 млрд. рублей (это если не брать в расчет очевидную двойную бухгалтерию) им маловато будет. Хотя у г-на Юргенса и на это готов ответ: