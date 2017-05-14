За счет чего средняя выплата по ОСАГО выросла до 72 600 рублей

Фото "АвтоВзгляд"
«Российский союз автостраховщиков» (РСА) отчитался о своих доходах и расходах за первый квартал этого года. Похвастав заодно, что средняя стоимость полиса «автогражданки» в России упала до 6101 рублей, а средняя выплата в рамках ОСАГО поднялась до 72 613 «деревянных».
Александр Ростарчук

При этом каким-то странным образом объем сборов страховщиков по ОСАГО в январе-марте 2017 года не только не упал, а даже вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, составив 49 474 млрд. рублей. Любопытная бухгалтерия, особенно если учесть, что сумма выплат по страховым случаям выросла на 39% и достигла 47 821 млрд. рублей. Как, скажите на милость, можно остаться в прибылях, если цена полиса падает, а выплаты по нему растут. И зачем тогда нужно было городить огород с переходом с денежной компенсацией ущерба от ДТП на натуральную, если концы с концами и так замечательно сходятся?

— Кризисные явления сохраняются в этом сегменте страхования: уровень выплат, то есть отношение суммы выплат к собранной премии значительно вырос по сравнению с первым кварталом прошлого года, — объясняет порталу «АвтоВзгляд» необходимость замены денежной компенсации ремонтом президент РСА Игорь Юргенс. — И этот тревожный тренд «выстрелил» еще в январе и пока продолжается…

А в переводе этого пассажа на обычный язык получается, что страховым просто денег хочется нестерпимо и полученная чистая прибыль более чем в 2 млрд. рублей (это если не брать в расчет очевидную двойную бухгалтерию) им маловато будет. Хотя у г-на Юргенса и на это готов ответ:

— Результаты первого квартала показывают, что страховщики в предыдущие периоды сформировали достаточные резервы, за счет которых сейчас и производятся бесперебойные выплаты. Подтверждается несостоятельность тезиса ряда экспертов о том, что компании не выплачивают 80% от собранных премий и о том, что нет необходимости формировать резервы на будущие выплаты. Сейчас мы видим эффект этих резервов, когда по закону страховщик должен выплачивать 80%, а фактически отдает уже 97%. Вот в этом особенность и специфика работы страховых компаний…

Он также пояснил, что сильный рост выплат — это последствия повышения лимитов в ОСАГО в 2014 году, который максимально проявился в прошлом году, а также деятельности так называемых автоюристов. При этом главный страховщик страны в который уже раз забыл сказать, что само явление автоюризма возникло именно потому, что он и его коллеги уже долгие годы занижают выплаты пострадавшим в ДТП, а то и вовсе в них безосновательно отказывают. И в этом смысле замена денежных выплат натуральным возмещением их не спасет. Автоюристы продолжат отсуживать у них крупные суммы и за некачественный ремонт, и за затягивание его сроков. Вот увидите…

ОСАГО, страховые выплаты, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба, ДТП, автосервис, ремонт
14 мая 2017
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