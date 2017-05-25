Как нажиться на страховщиках: 6 способов сделать покупку КАСКО выгодной

Нередко страховые направляют автовладельца в партнерский автосервис. Подобное ограничение защищает от мошенничества, но добросовестных клиентов оставляют без каких-либо альтернатив. Однако на рынке есть и компании, предлагающие в рамках страховки несколько вариантов возмещения ущерба, включая денежную компенсацию по калькуляции. Обходятся такие полисы дороже, однако полностью отказываться от них автомобилисты не спешат, даже в условиях кризиса. Так в каких случая стоит переплачивать, а в каких можно взять полис подешевле?
Сценарий № 1. Автомобиль на гарантии — ремонт у «дилера»
Владельцы новых автомобилей составляют значимую часть покупателей полисов КАСКО, они же традиционно формируют и клиентский трафик дилерских СТО (только в 2016 году российские автовладельцы приобрели более 1,4 млн. новых авто). В случае с ДТП, в которое вы попали на купленной в кредит «нулевой» иномарке, именно в дилерский сервис нужно получить направление в страховой компании. И тут главное, чтобы ваш полис предусматривал такую возможность. При оформлении КАСКО на данное обстоятельство следует обратить особое внимание не только владельцам новых автомобилей, но и собственникам машин до 3-х лет.
Производители не случайно рекомендуют обслуживать автомобили именно у официалов. Здесь ваш автомобиль как минимум отремонтируют по всем правилам и стандартам производителя (официалы редко экономят на калькуляции ремонтных работ для страховой), а на ремонт и запчасти вы получите гарантию. И, что важно, в случае некачественного обслуживания вы сможете выставить претензию и при необходимости добиться исправления недочетов через суд. Ну и, конечно, отправляясь к официалам, вы избежите недоразумений с последующим ремонтом по гарантии, необходимость в котором наверняка возникнет, если вы пользовались услугами неофициальных СТО, пусть и по страховке.
– Однако аже при ремонте на дилерских СТО вместо новых оригинальных запчастей для вашего автомобиля могут использовать б\у оригиналы или некачественные аналоги, — предупреждает эксперт портала «АвтоВзгляд», технический эксперт онлайн-сервиса записи автомобиля на обслуживание и ремонт по фиксированной цене CarFix Елена Банденкова. — При этом в накладных будут значиться исключительно «оригиналы». Не обладая специальными профессиональными навыками, вы вряд ли отличите оригинальную деталь от аналога, особенно после покраски…
Сценарий № 2. Частые обращения — «убыточный» водитель
Нередко автомобилисты обращаются за возмещением в страховые компании, не учитывая общее число обращений в год. Срабатывает желание «отбить» не самую низкую стоимость страховки, которая в кризис значительно выросла и в среднем обходится почти в 50 000 рублей.
Не забывайте, что для «убыточных» водителей страховщики предусмотрели при расчете стоимости страховки повышающие коэффициенты, которые сильно увеличивают итоговую цену полиса, особенно если у автовладельца богатая аварийная «биография». К примеру, полис КАСКО на Volkswagen Golf 2015 года выпуска для безаварийного водителя обойдется в 46 700 рублей, а в случае 2-х ДТП его стоимость увеличивается почти до 72 000 «деревянных».
Еще недавно проблемы можно было избежать, сменив компанию-страховщика. Однако сделать это больше не получится из-за заработавшей в России единой базы КАСКО, или общей базы страховых историй. Оператором последней выступает «Российский союз автостраховщиков» (РСА), а подключиться к базе обязаны все страховые компании с лицензией на КАСКО. Поэтому мелкий ремонт автомобиля бывает проще оплатить из своего кармана, сэкономив на цене будущего КАСКО. Цену страховки с учетом прошлых ДТП легко узнать у страховых компаний онлайн, останется лишь оценить предполагаемый ремонт и принять решение — оплатить его самостоятельно или обратиться в страховую.
– Страховая история автовладельца — не единственный показатель, определяющий цену на КАСКО в страховой компании, — поясняет порталу «АвтоВзгляд» эксперт онлайн-сервиса CarFix, объединяющего более 500 автосервисов в Москве и Санкт-Петербурге. — В будущем году расценки на КАСКО вырастут, по прогнозам «Аналитического кредитного рейтингового агентства» ля всех автовладельцев. Поэтому, даже оплачивая незначительный ремонт автомобиля за свой счет, вы все равно рискуете увеличением расходов на КАСКО в будущем…
Сценарий № 3. Денежная компенсация — только для «продвинутых»
Нередко, выбирая денежную компенсацию по КАСКО, автовладельцы рассчитывают еще и заработать, потратив на ремонт лишь часть полученной по страховке суммы. В неофициальных СТО действительно можно рассчитывать на более низкие расценки по сравнению с калькуляцией от страховых, не говоря уж о «гаражном» формате услуг. Но главная экономия здесь — на стоимости запчастей. Калькуляция от страховой будет учитывать расценки на оригинальные детали, аналоги же обойдутся значительно дешевле.
Так, стоимость бампера для Hyundai Solaris от дилера составит 11 000 рублей, а такой же, но б\у обойдется в 8500 рублей (китайский можно найти и по цене от 2500 до 6000 рублей). Та же история и с крылом: китайское качество встанет в 2000, а оригинал у дилера — в 8700 рублей. Ну а царапиной на бампере или немного треснувшим стеклом можно и вовсе пренебречь, сэкономив всю сумму страхового возмещения.
– Но если вы плохо разбираетесь в авторемонтном деле, а на примете нет проверенного сервиса или знакомого механика, этот сценарий точно не для вас, — считает Елена Банденкова. — Ручаться за качество работ на первой попавшейся СТО будет крайне затруднительно, особенно если вы решите сильно сэкономить. Аналогичная история и с запчастями: выбрать качественный аналог или б\у оригинал непрофессионалу непросто, к тому же дело потребует времени. Да и использование при ремонте автомобиля неоригинальных запчастей нередко приводит к сложностям — детали могут «встать криво» или вообще «не встать». Если и пользоваться таким сценарием, то лишь автомобилистам, имеющим большой опыт обслуживания на СТО, особенно у «запчастистов». К тому же экономить может оказаться не на чем — итоговая калькуляция ущерба будет зависеть от позиции эксперта, которого назначит страховая (хотя вы сможете провести и независимую оценку повреждений, в среднем это обойдется в 10 000 рублей). Итоговую сумму он определит, учитывая средние по рынку цены на работы и запчасти, к тому же сумму могут снизить с учетом степени износа заменяемых деталей.
Сценарий № 4. Новички и автоледи на СТО
На направление в автосервис по КАСКО рассчитывают и начинающие автовладельцы, причем не обязательно на новых иномарках. Самостоятельный визит в автомастерскую для них нередко заканчивается откровенным обманом и завышенными счетами за ремонт. При обращении же по КАСКО все возникающие вопросы с ремонтниками решает страховая компания. Водителю в итоге остается лишь забрать отремонтированный автомобиль из сервиса. Автосервис по направлению от страховой предпочитают и автоледи.
– Но не исключено, что за ремонт придется доплатить, — считает наш эксперт, — ведь нередко повреждения в подержанных автомобилях не признаются страховым случаем, а значит, предстоит пройти через независимую экспертизу и суд. Но главная опасность сценария — в непредсказуемых сроках ремонта автомобиля. У каждой страховой компании эти сроки индивидуальны, но даже их они нередко нарушают. В результате даже направления на сервис придется ждать несколько недель, а сам ремонт растянется на месяцы. Как правило, все дело в неоплаченных счетах за прошлые ремонты в СТО со стороны страховщиков. Единственное, что можно сделать в этом случае, — это решать проблему через суд с привлечение автоюристов…
Сценарий № 5. Мелкий ремонт — за свой счет
В условиях кризиса все большую популярность приобретают полисы КАСКО с франшизой. Купив такой, вам предстоит участвовать в покрытии ущерба вместе со страховой компанией. «Цену» участия определит размер франшизы (от 10 000 до 75 000 рублей).
При незначительном ремонте владельцам таких полисов невыгодно обращаться в страховую. Замену переднего бампера по КАСКО на Ford Focus компания может оценить в 15 000 рублей и более с учетом стоимости работы и деталей. При КАСКО с безусловной франшизой на 10 000 рублей оплачивать ремонт придется почти полностью из своего кармана. Отправившись же на СТО, не связанную со страховщиком, вы сможете сэкономить на деталях — цена того же бампера в «разборе» составит не более 5 000 рублей.
– Пытаясь сэкономить на ремонте, — считают в CarFix, — автовладельцы часто теряют в качестве. Кузовные работы не исключение: подержанные запчасти часто оказываются «гнилыми», а старые краска или лак облезут с кузова за пару месяцев. Тем не менее, самостоятельный ремонт среди владельцев КАСКО с франшизой становится все популярнее, а число обращений в страховые по итогам 2016 г. упало более чем на 50%, в том числе и по этой причине…
Сценарий № 6. Взять деньги и не чинить
Нередко, получив от страховой компании денежную компенсацию, автовладельцы с КАСКО и вовсе не намерены ремонтировать свой автомобиль от повреждений в ДТП. Вместо этого они решают продать «битую» машину (сделать это можно достаточно быстро с помощью специализированных контор по выкупу машин. Немного больше времени потребуется для продажи через онлайн-площадки в интернете). Если повреждения автомобиля достаточно серьезны, но не позволяют подвести машину под «тотал» (что в большинстве случаев подразумевает выплату полной стоимости страховки), данный сценарий действительно вполне возможен. Однако в каждом случае предстоит тщательно оценить вероятную выгоду с учетом стоимости полиса КАСКО, цены на битый автомобиль, а главное, размеров компенсации от страховой компании, ведь последние нередко стремятся занизить оценку повреждений.
– С продажей битого автомобиля, скорее всего, проблем не будет, — говорит г-жа Банденкова. — Особенно, если вы готовы к разумному демпингу. А вот на быстрое получение денежной компенсации от страховой компании вряд ли стоит рассчитывать. К тому же ваша выгода не будет слишком большой, но на пару десятков тысяч рублей вы точно можете рассчитывать.