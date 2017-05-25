Как нажиться на страховщиках: 6 способов сделать покупку КАСКО выгодной

Сценарий № 1. Автомобиль на гарантии — ремонт у «дилера»

Владельцы новых автомобилей составляют значимую часть покупателей полисов КАСКО, они же традиционно формируют и клиентский трафик дилерских СТО (только в 2016 году российские автовладельцы приобрели более 1,4 млн. новых авто). В случае с ДТП, в которое вы попали на купленной в кредит «нулевой» иномарке, именно в дилерский сервис нужно получить направление в страховой компании. И тут главное, чтобы ваш полис предусматривал такую возможность. При оформлении КАСКО на данное обстоятельство следует обратить особое внимание не только владельцам новых автомобилей, но и собственникам машин до 3-х лет.

Производители не случайно рекомендуют обслуживать автомобили именно у официалов. Здесь ваш автомобиль как минимум отремонтируют по всем правилам и стандартам производителя (официалы редко экономят на калькуляции ремонтных работ для страховой), а на ремонт и запчасти вы получите гарантию. И, что важно, в случае некачественного обслуживания вы сможете выставить претензию и при необходимости добиться исправления недочетов через суд. Ну и, конечно, отправляясь к официалам, вы избежите недоразумений с последующим ремонтом по гарантии, необходимость в котором наверняка возникнет, если вы пользовались услугами неофициальных СТО, пусть и по страховке.

– Однако аже при ремонте на дилерских СТО вместо новых оригинальных запчастей для вашего автомобиля могут использовать б\у оригиналы или некачественные аналоги, — предупреждает эксперт портала «АвтоВзгляд», технический эксперт онлайн-сервиса записи автомобиля на обслуживание и ремонт по фиксированной цене CarFix Елена Банденкова. — При этом в накладных будут значиться исключительно «оригиналы». Не обладая специальными профессиональными навыками, вы вряд ли отличите оригинальную деталь от аналога, особенно после покраски…