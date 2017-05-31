Ураган повредил машины москвичей на 200 млн. рублей

Ведь, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» президент РСА Игорь Юргенс, из более чем 2000 поврежденных вихрем авто, лишь треть застрахованы по КАСКО (ОСАГО такие риски не покрывает априори). И это при том, что Москва относится к числу регионов, где по сравнению с остальной страной довольно новый и дорогой автопарк и охват добровольным автострахованием считается высоким — более 50% сборов по автокаско страховщики получают именно в столице.

При этом глава РСА никак не прокомментировал тот факт, что очень многие страховщики уже отказываются от выплат компенсаций, ссылаясь на пункты договоров, где (естественно, самым мелким шрифтом) эти «аварийные ситуации» относятся к разряду форсмажорных. Владельцем таких усеченных бумаг теперь придется взыскивать деньги с коммунальщиков и других структур самостоятельно (подробную инструкцию как это сделать вы найдете здесь).