Ураган повредил машины москвичей на 200 млн. рублей

«Российский союз автостраховщиков» (РСА) подсчитал ущерб, который нанес автовладельцам пронесшийся 29 мая над Москвой ураган. По предварительным оценкам природа нанесла ущерб в 150—200 млн. рублей. Увы, но как выяснил портал «АвтоВзгляд» компенсацию получит лишь незначительная часть пострадавших водителей.
Михаил Ростарчук

Ведь, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» президент РСА Игорь Юргенс, из более чем 2000 поврежденных вихрем авто, лишь треть застрахованы по КАСКО (ОСАГО такие риски не покрывает априори). И это при том, что Москва относится к числу регионов, где по сравнению с остальной страной довольно новый и дорогой автопарк и охват добровольным автострахованием считается высоким — более 50% сборов по автокаско страховщики получают именно в столице.

При этом глава РСА никак не прокомментировал тот факт, что очень многие страховщики уже отказываются от выплат компенсаций, ссылаясь на пункты договоров, где (естественно, самым мелким шрифтом) эти «аварийные ситуации» относятся к разряду форсмажорных. Владельцем таких усеченных бумаг теперь придется взыскивать деньги с коммунальщиков и других структур самостоятельно (подробную инструкцию как это сделать вы найдете здесь).

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31 мая 2017
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