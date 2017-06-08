С 1 июля страховщики при всем желании не откажут в е-ОСАГО

Напомним, что в конце мая зампред ЦБ Владимир Чистюхин довольно подробно рассказал широкой общественности, какими способами страховщики обходят закон, обязывающий их торговать полисами ОСАГО через интернет. Критика представителя регулятора страхового рынка дошла до адресата. И уже с 1 июля граждане из любого уголка страны смогут без проблем оформить е-ОСАГО, не выходя из квартиры.

Усовершенствование системы гарантированного заключения таких договороа в электронном виде («е-ОСАГО Гарант») состоит в следующем. Если по техническим причинам потребителю не удается заключить договор на сайте страховой компании (он периодически «виснет», «выкидывает» со страницы и т. д.), потребитель будет автоматически перенаправляется на сайт РСА. При этом туда же отправляется заполненное потребителем на сайте страховщика заявление со всеми внесенными данными. В закрытом разделе сайта РСА по номеру ПТС будет определяться страховая компания, с которой предлагается заключить договор. Далее производится оплата страховой премии на счет страховщика, заключается договор, после чего человек получает полис на адрес электронной почты.

– Реализация этого сценария обеспечит гарантированное заключение договоров ОСАГО в электронном виде, обеспечит полный контроль за процессом со стороны РСА, снизит количество жалоб и штрафов для страховщиков. В результате мы увидим сбалансированную систему распределения убыточных клиентов, упростим документооборот', — прокомментировал для портала «АвтоВзгляд» грядущие новшества руководитель РСА Игорь Юргенс.