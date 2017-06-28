Как страховщики продолжают обманывать водителей в рамках ОСАГО

Хотя что тут выяснять? Главная схема относительно честного отъема денег у населения хорошо известна: значительное — в два-три раза — занижение выплат, а то и отказ от них. Так же вход идут манипуляции вокруг стоимости запчастей и ремонтных работ. Однако не брезгует страховое сообщество России и откровенным надувательством. Все подробности страхового надувательства в рамках ОСАГО вы можете узнать из нашего видеосюжета.
В минувшем году страховые компании страны продали полисов ОАСГО на гигантскую сумму в 235 млрд. рублей, а выплатили пострадавшим в ДТП только 170 млрд. Портал «АвтоВзгляд» и программа «Минтранс» на РенТВ выяснили, каким образом страховщики сумели оставить в своих карманах 65 млрд. «деревянных» чистой прибыли.
И если вы внимательно посмотрели ролик, снятый программой «Минтранс» телеканала РентТВ, то могли понять, что в ряде случаев со страховым обманом можно бороться и даже вполне успешно противостоять ему. Однако в большинстве случаев «спасение утопающих — дело рук своих утопающих». Иными словами, заключая со страховщиком тот или иной договор, внимательно прочтите его до конца и действует строго в его рамках. А при нарушении установленных правил самой страховой компанией, не бойтесь и не ленитесь жаловаться на ее действия. И не столько в «Российский союз автостраховщиков», сколько в суд. Как показывает практика, отечественная Фемида в войне страховых с гражданами уверенно занимает сторону последних.
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