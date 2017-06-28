Как страховщики продолжают обманывать водителей в рамках ОСАГО

И если вы внимательно посмотрели ролик, снятый программой «Минтранс» телеканала РентТВ, то могли понять, что в ряде случаев со страховым обманом можно бороться и даже вполне успешно противостоять ему. Однако в большинстве случаев «спасение утопающих — дело рук своих утопающих». Иными словами, заключая со страховщиком тот или иной договор, внимательно прочтите его до конца и действует строго в его рамках. А при нарушении установленных правил самой страховой компанией, не бойтесь и не ленитесь жаловаться на ее действия. И не столько в «Российский союз автостраховщиков», сколько в суд. Как показывает практика, отечественная Фемида в войне страховых с гражданами уверенно занимает сторону последних.