Выплаты по ОСАГО: какие автомобили разоряют страховые компании

Фото: Геннадий Черкасов, «Московский Комсомолец»
Проанализировав период с 15 июня 2016 по 15 июня 2017 года, специалисты компании «АльфаСтрахование» составили рейтинг моделей, которые приносят страховщикам наибольшие убытки.
Виктория Базылева

Коэффициент убыточности рассчитывался следующим образом: сколько страховая компания выплатит своему клиенту на каждый рубль, который он потратил за полис «автогражданки».

Так, рейтинг возглавили марки Jaguar с коэффициентом в 143% и Daewoo/Ravon — 140%. На третьей строчке оказался GAZ (135%), а следом за ним — LADA (134%). Замыкает же лидерскую пятерку японский Datsun — за эти автомобили страховщики выплачивают 1,33 рубля по отношению к каждому внесенному за полис ОСАГО рублю (133%).

Впрочем, этому есть вполне логичное объяснение. Большинство марок, попавших в ТОП, горячо любимы таксистами и транспортными компаниями — да и в целом они доступнее. Эти машины эксплуатируются практически круглосуточно, следовательно, они чаще попадают и в дорожные аварии.

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30 июня 2017
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