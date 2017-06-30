Выплаты по ОСАГО: какие автомобили разоряют страховые компании

Коэффициент убыточности рассчитывался следующим образом: сколько страховая компания выплатит своему клиенту на каждый рубль, который он потратил за полис «автогражданки».

Так, рейтинг возглавили марки Jaguar с коэффициентом в 143% и Daewoo/Ravon — 140%. На третьей строчке оказался GAZ (135%), а следом за ним — LADA (134%). Замыкает же лидерскую пятерку японский Datsun — за эти автомобили страховщики выплачивают 1,33 рубля по отношению к каждому внесенному за полис ОСАГО рублю (133%).

Впрочем, этому есть вполне логичное объяснение. Большинство марок, попавших в ТОП, горячо любимы таксистами и транспортными компаниями — да и в целом они доступнее. Эти машины эксплуатируются практически круглосуточно, следовательно, они чаще попадают и в дорожные аварии.