Треть российских водителей оформляет ДТП по европротоколу

Доля российских водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении ДТП по европротоколу, по итогам января-мая 2017 года составила 32%, сообщил президент «Российского союза автостраховщиков» (РСА) Игорь Юргенс. При этом он не сказал, скольким из них отказывают в выплатах.
Михаил Ростарчук

И хотя, по некоторым данным, 15—20 процентов пострадавших в ДТП компенсаций в рамках европротокола не получают, доля водителей, оформлявших ДТП с его применением (то есть без вызова сотрудников полиции), за аналогичный период 2016 года была на уровне 29%, а число обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении ДТП по европротоколу по итогам января-мая 2017 года выросло на 40% относительно аналогичного периода 2016 года. При этом чаще всего европротоколом пользуются автовладельцы Приморского края (51%), Волгоградской и Ростовской областей (48% и 41% соответственно). В Москве такому способу оформления ДТП отдает предпочтение 33% моторизованных граждан. А вот жители Санкт-Петербурга европротоколу не доверяют и им воспользовалось за отчетный период менее 10% попавших в аврии граждан.

За 5 месяцев 2017 года европротокол оформили 208 тыс. автовладельцев. За аналогичный период 2016 года этот показатель равнялся 149 тыс. человек.

Напомним, для того, чтобы не получить отказ в выплате, попавшим в аварию надо не только очень тщательно заполнить необходимую бумагу, но предпринять еще ряд действий.

Так, оба участника ДТП после оформления его по процедуре европротокола должны направить свой экземпляр заполненного извещения в свою страховую компанию. Кроме того, страховщик вправе потребовать, чтобы оба участника ДТП представили свои автомобили для проведения осмотра. Если в течение пяти рабочих дней с даты получения такого требования потерпевший не сделал этого, то страховщик вернет ему заявление о страховом возмещении без рассмотрения. А если виновник ДТП не направил свой экземпляр извещения или не представил по требованию страховщика свой автомобиль на осмотр, то страховщик получает право требования к виновнику в размере страхового возмещения (так называемое регрессное требование), и страховщики все шире пользуются этим правом.

При этом граждане должны четко понимать, что имеют полное право отказаться от европротокола и требовать оформление дорожного происшествия сотрудниками ГИБДД:

– Не должно складываются представление, что предложения по европротоколу отменяют вообще выезд сотрудников ГИБДД на место ДТП, — заявил порталу «АвтоВзгляд» г-н Юргенс. — По закону, если повреждено имущество человека, то он имеет право на то, чтобы к месту происшествия приехал сотрудник правоохранительных органов. Да, Правила дорожного движения указывают на то, что надо сообщить в полицию по телефону и действовать в соответствии с указаниями сотрудника полиции, но однозначного запрета на выезд не вводится. Другое дело — автовладельцу может быть выписан штраф за то, что он не освободил проезжую часть, хотя обязан это сделать, если движению других автомобилей создается препятствие…

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6 июля 2017
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