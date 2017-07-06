Треть российских водителей оформляет ДТП по европротоколу

Так, оба участника ДТП после оформления его по процедуре европротокола должны направить свой экземпляр заполненного извещения в свою страховую компанию. Кроме того, страховщик вправе потребовать, чтобы оба участника ДТП представили свои автомобили для проведения осмотра. Если в течение пяти рабочих дней с даты получения такого требования потерпевший не сделал этого, то страховщик вернет ему заявление о страховом возмещении без рассмотрения. А если виновник ДТП не направил свой экземпляр извещения или не представил по требованию страховщика свой автомобиль на осмотр, то страховщик получает право требования к виновнику в размере страхового возмещения (так называемое регрессное требование), и страховщики все шире пользуются этим правом.

При этом граждане должны четко понимать, что имеют полное право отказаться от европротокола и требовать оформление дорожного происшествия сотрудниками ГИБДД:

– Не должно складываются представление, что предложения по европротоколу отменяют вообще выезд сотрудников ГИБДД на место ДТП, — заявил порталу «АвтоВзгляд» г-н Юргенс. — По закону, если повреждено имущество человека, то он имеет право на то, чтобы к месту происшествия приехал сотрудник правоохранительных органов. Да, Правила дорожного движения указывают на то, что надо сообщить в полицию по телефону и действовать в соответствии с указаниями сотрудника полиции, но однозначного запрета на выезд не вводится. Другое дело — автовладельцу может быть выписан штраф за то, что он не освободил проезжую часть, хотя обязан это сделать, если движению других автомобилей создается препятствие…