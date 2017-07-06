Треть российских водителей оформляет ДТП по европротоколу

И хотя, по некоторым данным, 15—20 процентов пострадавших в ДТП компенсаций в рамках европротокола не получают, доля водителей, оформлявших ДТП с его применением (то есть без вызова сотрудников полиции), за аналогичный период 2016 года была на уровне 29%, а число обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении ДТП по европротоколу по итогам января-мая 2017 года выросло на 40% относительно аналогичного периода 2016 года. При этом чаще всего европротоколом пользуются автовладельцы Приморского края (51%), Волгоградской и Ростовской областей (48% и 41% соответственно). В Москве такому способу оформления ДТП отдает предпочтение 33% моторизованных граждан. А вот жители Санкт-Петербурга европротоколу не доверяют и им воспользовалось за отчетный период менее 10% попавших в аврии граждан.
За 5 месяцев 2017 года европротокол оформили 208 тыс. автовладельцев. За аналогичный период 2016 года этот показатель равнялся 149 тыс. человек.
Напомним, для того, чтобы не получить отказ в выплате, попавшим в аварию надо не только очень тщательно заполнить необходимую бумагу, но предпринять еще ряд действий.