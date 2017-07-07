С 1-го августа страховщики будут платить по ОСАГО еще меньше

РСА сообщил, что с 1 августа 2017 года в справочнике средней стоимости запасных частей, по которому оценщики страховых компаний обязаны рассчитывать стоимость ремонта в рамках ОСАГО, будет вновь снижена стоимость запчастей.

– Введение в действие актуализированного справочника повлечет уменьшение средней стоимости запасных частей на 8 %, — сообщил президент РСА Игорь Юргенс. Действующая редакция расценок в справочнике просуществовала лишь пару месяцев — с 28 апреля 2017 года.

Ранее, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», г-н Юргенс уже объяснял мотивы такого решения РСА.

– Причина тому — укрепление рубля и появление на рынке автозапчастей, изготовленных в Китае и Корее. Конкуренция на рынке такова, что эти детали дешевле на 20% и более, и наши дилеры закупают их, — излагал он.

Хотя представители СТО чуть ли не хором утверждают, что на данный момент расценки РСА на запчасти и материалы для авторемонта и так ниже реальных рыночных цен на 30—50%.