Власти могут пересмотреть «налог на роскошь»

– Надо понять, какие автомобили сейчас относятся к дорогим. Для этого надо понять, какие цены на них и как все это распределяется по всей линейке продаж, — приводит слова замминистра РИА «Новости».

Кроме того, Илья Трунин отметил, что в настоящее время Минфин не занимается изучением этого вопроса. По его словам, ведомство пересмотрит параметры определения «роскошных» автомобилей, только если с соответствующим предложением выступит Минпромторг.

Напомним, что «налог на роскошь», охватывающий автомобили стоимостью более 3 млн. рублей, вступил в силу 1 января 2014 года. Поначалу список подпадающих под повышенное обложение машин состоял из 190 пунктов (модели и различные модификации), в настоящее же время их насчитывается уже 909.