Каждую шестую аварию в Москве оформляют по европротоколу

Фото: Геннадий Черкасов, «Московский Комсомолец»
В Москве за период с января по июнь нынешнего года 15% дорожных аварий без пострадавших было оформлено по европротоколу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).
Виктория Базылева

– Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), количество водителей, пользующихся европротоколом для оформления ДТП без пострадавших, с каждым годом увеличивается. Так, в 2014 г. только 1% от всех аварий без пострадавших был оформлен по европротоколу. В 2015 г. эта цифра увеличилась до 4%, а по итогам 2016 г. — до 12. За полгода 2017 г. мы также видим увеличение — уже 15% аварий без пострадавших от общего количества оформлено по европротоколу, — приводит слова руководителя ЦОДД Вадима Юрьева агентство «Москва».

Кроме того, г-н Юрьев отметил, что количество ДТП напрямую влияет на дорожную ситуацию. Даже самая мелкая авария, произошедшая на крупной магистрали, создает затор, который по мере ожидания сотрудников ГИБДД превращается в километровую пробку. Если бы участники несерьезных ДТП использовали европротокол, это позволило бы им экономить собственное время, а также не затрудняло бы движение других транспортных средств.

Однако большинство автомобилистов, попадая в аварию, предпочитают все же вызвать правоохранителей с целью избежания дальнейших проблем со страховыми компаниями. Как известно, для того, чтобы добиться выплаты, участники ДТП должны не только с особой аккуратностью и вниманием отнестись к заполнению европротокола, но и предпринять ряд действий. Более подробно о том, что нужно делать, если вы решили оформить инцидент самостоятельно, можно прочитать здесь.

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28 июля 2017
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