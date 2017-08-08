Депутаты Госдумы не верят в реформу ОСАГО, предложенную Минфином

Так, моторизованные граждане уже сейчас начали сталкиваться с проблемой сомнительного ремонта с использованием не менее сомнительных запчастей в автосервисах страховых компаний, куда их массово гонят последние после вступления в силу изменений в Законе РФ «Об ОСАГО». Речь идет о введении нормы приоритета ремонта над денежной выплатой.

Это было сделано под видом борьбы с «автоюристами», — напоминает депутат. — При этом ЛДПР заранее предупреждала о том, что подобное решение не будет эффективно работать, и оказалась права! На сегодняшний день недовольны и страховые компании, и автосервисы, и водители. Мы говорили: нельзя поголовно называть «мошенниками» всех юристов, которые отстаивают права автовладельцев! Сами страховые компании виноваты в той напряженности, которая была, и, к сожалению, остается…

И по мнению г-на Нилова, «предложения Минфина, о которых стало известно вчера, — еще одно подтверждение того, что 'ремонтная» реформа полноценно не работает, и страховому сообществу требуются новые маневры. На первый взгляд, предложения звучат привлекательно.