Депутаты Госдумы не верят в реформу ОСАГО, предложенную Минфином

Новаторские, на первый взгляд, предложения Минфина по дальнейшей реформе ОСАГО на деле обернуться для автовладельцами дальнейшими поборами со стороны страховщиков. То есть, уверены автоэксперты, которых поддерживает и ряд депутатов Госдумы РФ, водители будут получать некачественный ремонт своих пострадавших в ДТП машин за куда большие деньги, чем сейчас. В частности, об этом порталу «АвтоВзгляд» заявил Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Михаил Ростарчук

Так, моторизованные граждане уже сейчас начали сталкиваться с проблемой сомнительного ремонта с использованием не менее сомнительных запчастей в автосервисах страховых компаний, куда их массово гонят последние после вступления в силу изменений в Законе РФ «Об ОСАГО». Речь идет о введении нормы приоритета ремонта над денежной выплатой.

Это было сделано под видом борьбы с «автоюристами», — напоминает депутат. — При этом ЛДПР заранее предупреждала о том, что подобное решение не будет эффективно работать, и оказалась права! На сегодняшний день недовольны и страховые компании, и автосервисы, и водители. Мы говорили: нельзя поголовно называть «мошенниками» всех юристов, которые отстаивают права автовладельцев! Сами страховые компании виноваты в той напряженности, которая была, и, к сожалению, остается…

И по мнению г-на Нилова, «предложения Минфина, о которых стало известно вчера, — еще одно подтверждение того, что 'ремонтная» реформа полноценно не работает, и страховому сообществу требуются новые маневры. На первый взгляд, предложения звучат привлекательно.

Однако, учитывая позицию страховых компаний, которая уже озвучена РСА, и понимание того, как в Госдуме строится законотворческий процесс, давать окончательные оценки предлагаемым изменениям можно только после того, как законопроект пройдет второе чтение. Известно, как текст инициативы может меняться во втором чтении в интересах страхового бизнеса'.

В частности, отметил депутат, «привлекательно звучат предложения, связанные с градацией полисов по сумме потенциальных выплат. Но зная, как злоупотребляют компании при обслуживании клиентов по ОСАГО, автовладельцы не застрахованы от того, что им не будут навязывать приобретение полиса более дорогой категории, говоря, что дешевых нет. Водители могут попасть в безвыходную ситуацию».

– Поэтому, — считает Ярослав Нилов, — если говорить о реальной, выгодной всем участникам процесс реформе ОСАГО, то необходимо вернуться к вопросу привязки полиса «автогражданки» к человеку, а не автомобилю. Тогда граждане будут заинтересованы в том, чтобы иметь «чистую историю» по аналогии с банковской. Убежден, что со временем к этому придут. К сожалению, соответствующий законопроект ЛДПР несколько лет назад был отклонен Госдумой…

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8 августа 2017
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