Колония строгого режима: «левый» полис ОСАГО можно было купить у ГИБДД

В конце 2013 года из Набережных Челнов в отдел выплат Казанского филиала компании «АльфаСтрахование» стали поступать заявления от водителей, пытавшихся получить прямое возмещения убытков по ОСАГО. В ходе проверки документов служба экономической безопасности филиала установила, что предоставленные полисы являются фальшивками — они изготовлены типографским способом, а не на Гознаке, и на них проставлены поддельные печати.

Страховщик обратился в полицию и прокуратуру города с сообщением о том, что в Набережных Челнах действует организованная преступная группа, которая обманным путем продает подложные полисы ОСАГО возле здания городского ГИБДД. Сведения о фамилиях мошенников были переданы в правоохранительные органы.

Оперативным службам УВД Набережных Челнов и службе экономической безопасности удалось привлечь к выяснению обстоятельств представителей других четырех страховых компаний, чьи полисы ОСАГО также были сфабрикованы мошенниками. Позже следователи возбудили уголовное дело по ст.210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Всего в ходе следствия было опрошено 167 потерпевших и обнаружен склад с 680 поддельными полисами ОСАГО разных компаний.