Колония строгого режима: «левый» полис ОСАГО можно было купить у ГИБДД

Сразу десять членов ОПГ из Набережных Челнов загремели на нары в лагеря строгого режима за то, что обманули более 150 граждан, «впарив» им поддельные полисы ОСАГО. Любопытно, что свои преступления бандиты несколько лет совершали под носом у полиции — у здания городского ГИБДД.
Михаил Ростарчук

В конце 2013 года из Набережных Челнов в отдел выплат Казанского филиала компании «АльфаСтрахование» стали поступать заявления от водителей, пытавшихся получить прямое возмещения убытков по ОСАГО. В ходе проверки документов служба экономической безопасности филиала установила, что предоставленные полисы являются фальшивками — они изготовлены типографским способом, а не на Гознаке, и на них проставлены поддельные печати.

Страховщик обратился в полицию и прокуратуру города с сообщением о том, что в Набережных Челнах действует организованная преступная группа, которая обманным путем продает подложные полисы ОСАГО возле здания городского ГИБДД. Сведения о фамилиях мошенников были переданы в правоохранительные органы.

Оперативным службам УВД Набережных Челнов и службе экономической безопасности удалось привлечь к выяснению обстоятельств представителей других четырех страховых компаний, чьи полисы ОСАГО также были сфабрикованы мошенниками. Позже следователи возбудили уголовное дело по ст.210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Всего в ходе следствия было опрошено 167 потерпевших и обнаружен склад с 680 поддельными полисами ОСАГО разных компаний.

По версии следствия, в июне 2013 года некие Альберт Васильев 1981 г. р. и Динар Хайрулли Динар Халиморданович 1989 г. р. создали организованную преступную группу, в которую вовлекли еще восемь человек. Известно, что злоумышленники привозили пустые бланки из Москвы, а в Челнах изготавливали печати различных страховых компаний. Все участники группы признались в мошенничестве, но полностью отрицали создание преступного сообщества. Суд приговорил всех по ст. 159 ч.4 УК РФ, дав сроки от трех лет колонии строго режима до трех лет условно.

– К сожалению, покупка ОСАГО с рук — распространенная практика в регионах, где нет привычки покупать полис в офисе самого страховщика или еОСАГО на сайте страховой компании. Тем более сейчас, когда ОСАГО можно приобрести в электронном виде на сайте любой страховой компании, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию Александр Путивильский, заместитель директора по экономической безопасности Казанского филиала «АльфаСтрахование». — К сожалению, также приходится резюмировать в очередной раз: мошенники не стоят на месте и уже придумали различные схемы обмана автовладельцев, покупающих еОСАГО с рук или через страховых «агентов». Именно поэтому мы рекомендуем самостоятельно покупать полисы онлайн на сайтах страховых компаний или, если вы не уверены в собственных силах и не хотите лично оформлять страховку, в офисах страховщиков. Не привлекайте для этого посредников и не позволяйте мошенникам обогащаться за ваш счет…

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11 августа 2017
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