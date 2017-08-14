Мошенники освоили новые способы продажи поддельных полисов eОСАГО

Нет, система торговли eОСАГО по-прежнему дает сбои, о чем говорят в том числе и представители Центробанка, но в целом при некотором терпении полис купить можно: достаточно сказать, что с начала этого года eОСАГО приобрели уже более 3 млн. человек. Однако и нерешенные проблемы, и новизна этой услуги дали широкое поле дейятельности для злоумышленников, умело пользующихся ситуацией.

Так, чуть ли ни ежедневно в интернете появляются так называемые фишинговые сайты. То есть ресурсы, главная цель которых узнать и похитить личные данные пользователей, включая реквизиты банковских карт. Или, на худой конец, просто «срубить» денежку за несуществующую услугу. Определить такие площадки довольно просто — как правило они приглашают к себе клиентов посредством почтовых рассылок или спама. Еще одна отличительная их черта — требование оплатить выбранную услугу на электронный кошелек, чего настоящие продавцы товаров или услуг никогда не требуют. В нашем случае фишинговые сайты появляются для продажи поддельных полисов е-ОСАГО.

Недавно, скажем, специалисты обнаружили один из них — http://strahovka.m. Сайт, который на данный момент уже закрыт, выдавал свой калькулятор за калькулятор страховых компаний с целью обогащения мошенническим путем. Также был не исключен риск сбора информации о платежных картах клиентов и дальнейших мошеннических действий с ними. Между тем, напомним, полисы е-ОСАГО могут продавать только лицензиаты ЦБ, и они никогда не будут принимать денежные средства на электронные кошельки.