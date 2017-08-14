Мошенники освоили новые способы продажи поддельных полисов eОСАГО

После того, как с начала 2017 года продажа электронных полисов ОСАГО стала обязательной для всех без исключения страховых компаний, значительная часть автовладельцев вздохнула свободнее — если раньше в ряде регионов страховщики по разным причинам откровенно саботировали продажу «автогражданки», то теперь купить этот документ стало проще простого. Чем, как выяснил портал «АвтоВзгляд» не преминули воспользоваться мошенники.
Михаил Ростарчук

Нет, система торговли eОСАГО по-прежнему дает сбои, о чем говорят в том числе и представители Центробанка, но в целом при некотором терпении полис купить можно: достаточно сказать, что с начала этого года eОСАГО приобрели уже более 3 млн. человек. Однако и нерешенные проблемы, и новизна этой услуги дали широкое поле дейятельности для злоумышленников, умело пользующихся ситуацией.

Так, чуть ли ни ежедневно в интернете появляются так называемые фишинговые сайты. То есть ресурсы, главная цель которых узнать и похитить личные данные пользователей, включая реквизиты банковских карт. Или, на худой конец, просто «срубить» денежку за несуществующую услугу. Определить такие площадки довольно просто — как правило они приглашают к себе клиентов посредством почтовых рассылок или спама. Еще одна отличительная их черта — требование оплатить выбранную услугу на электронный кошелек, чего настоящие продавцы товаров или услуг никогда не требуют. В нашем случае фишинговые сайты появляются для продажи поддельных полисов е-ОСАГО.

Недавно, скажем, специалисты обнаружили один из них — http://strahovka.m. Сайт, который на данный момент уже закрыт, выдавал свой калькулятор за калькулятор страховых компаний с целью обогащения мошенническим путем. Также был не исключен риск сбора информации о платежных картах клиентов и дальнейших мошеннических действий с ними. Между тем, напомним, полисы е-ОСАГО могут продавать только лицензиаты ЦБ, и они никогда не будут принимать денежные средства на электронные кошельки.

– Мошеннические сайты стремятся получить данные карт клиентов и похитить с них денежные средства. Каждая страховая компания несет ответственность за сохранение персональных данных своих клиентов, поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы отследить появляющиеся в интернете фишинговые страницы и повлиять на их скорейшее закрытие, комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию говорит Ольга Николаева, руководитель группы поддержки онлайн продаж «АльфаСтрахование». — Активная борьба с мошенническими страницами делает рынок е-ОСАГО максимально прозрачным и блюдет интересы как клиентов, так и страховщиков…

Есть и другой вид мошенников, которые пытаются заработать чуть больше на каждом клиенте и при оформлении полиса указывают ложную мощность, категорию транспортного средства или территорию его использования. Подмена приводит к сокращению фактически оплаченной страховщику цены, и разницу мошенник забирает себе. Чтобы исключить подозрения, злоумышленник «рисует» цену полиса, которую оплатил клиент-страхователь, в pdf-файле полиса и отдает клиенту. При этом в базу РСА поступает неверная информация, и после ДТП страховая компания обычно расторгает договор в одностороннем порядке то есть никаких компенсационных выплат не производит.

Между тем, не попасться на удочку аферистов довольно просто — еОСАГО надо приобретать только на официальных сайтах страховщиков, а не у сомнительных агентов и брокеров. Ведь последние, даже если не всучат откровенный «левак», очень часто завышают реальную стоимость документа. Известен случай, когда один из таких «агентов» взял с клиента на 14 тыс. руб. больше, чем стоил полис ОСАГО на самом деле.

Для покупки же полиса у страховой компании требуется только регистрация клиента в личном кабинете на ее сайте, а также заполнение заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии, и страхователь сможет оплатить полис ОСАГО на сайте с помощью банковской карты. Стоимость при этом не будет отличаться от покупки полиса непосредственно в офисе страховщика. Указанные заявителем данные будут проверены через автоматизированную информационную систему (АИС РСА), а затем полис будет направлен страхователю по электронной почте. Автовладельцу останется только его распечатать. Среди страховых компаний лидерами по числу оформленных еОСАГО являются «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», ВСК.

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14 августа 2017
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