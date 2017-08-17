Водители боятся возврата техосмотра в ГИБДД

MK
Участившиеся разговоры властей о возможных путях реформирования системы государственного техосмотра не вызывают понимания и поддержки у большинства автовладельцев. Это подтвердил опрос, проведенный среди посетителей портала «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Большинству российских автовладельцев давным давно известно, что «техосмотр» во все времена не имел ничего общего с безопасностью дорожного движения. В данный момент он, фактически, представляет собой просто еще один оброк, который автомобилисты вынуждены ежегодно платить даже не государству, а вообще неизвестно кому — каким-то левым фирмочкам, именующим себя «операторами техосмотра». Только абсолютно далекий от мира машин человек может поверить в сказку, что если раз в года проверил работу тормозов и работоспособность фар, получив за это диагностическую карту, то в течение последующих 365 дней в машине не придется менять тормозные колодки или перегоревшую лампочку стоп-сигнала. А именно это, по факту, утверждают поборники системы гостехосмотра, ратуя за ее сохранение.

То, что процедура прохождения ТО не влияет вообще ни на что с точки зрения безопасности на дорогах, подтверждается полицейской статистикой ДТП за почти пять лет существует ситуация, когда которой любой автовладелец через интернет может найти способ, как, не выходя из дома, обзавестись действующей диагностической картой, свидетельствующей о прохождении техосмотра. Цена невысока — от 800 до 1500 рублей за карту. Главное — не нарваться на мошенника, который деньги возьмет, а данные машины о прохождении ТО в базу данных ЕАИСТО — не внесет.

При этом число аварий, связанных с техническими неисправностями, незначительно растет лишь среди грузовиков и автобусов. Такой порядок установился почти сразу после того, как в 2011 году «техосмотр» отобрали у ГИБДД, сотрудники которой, напомним, фактически точно так же как сейчас «операторы техосмотра», торговали пластиковыми талонами ТО.

Поддерживаете ли вы инициативу вернуть техосмотр в ведение ГИБДД?

  • Да, давно пора навести порядок в этой сфере!
    8%
  • Ни в коем случае! Зачем возрождать коррупционную схему?
    68%
  • Мне все равно: техосмотр по-честному никто не проходил и проходить не будет.
    24%
Время проведения опроса: 24.07.2017 – 31.07.2017

Разве что ГИБДД, будучи монополистом, держала тогда на этом «рынке» завышенные цены. Любая ржавая развалюха могла «со свистом» пройти ту диагностику — за 1500 рублей «с заездом» на барабаны, а за 3000 — без предъявления машины.

Судя по всему, все это и так известно подавляющему большинству из 11 180 участникам опроса на тему гостехосмотра, организованного порталом «АвтоВзгляд».

Мы спросили наших читателей: «Поддерживаете ли вы инициативу вернуть техосмотр в ведение ГИБДД»? И большинство из них — 68% (7649 человек) — выбрали категорически отрицательный ответ: «Ни в коем случае! Зачем возрождать коррупционную систему»?!

Еще 24% опрошенных (2635 человек) уверены, что гостехосмотр, как и раньше и сейчас, по-честному практически никто проходить не будет, как эту систему ни реформируй.

И только жалкие 8% (894 человека) респондентов считают, что в системе ТО давно надо навести порядок, передав ее ГИБДД. Этими «восьми процентам» полезно будет узнать, что, например, в США каждый штат вопрос техосмотра решает по-своему. Где-то ежегодный техосмотр обязателен для абсолютно всех машин, начиная с первого дня эксплуатации. В других штатах техосмотр не нужен для авто младше 5—7 лет, а для более старых он обязателен раз в 2 года. В третьих штатах техосмотра в принципе не существует.

При этом статистика аварий на дорогах этих штатов абсолютно никак не зависит от степени «строгости» техосмотра. В штате с ежегодным ТО количество аварий частенько бывает выше чем в соседнем, где о техосмотре и не слыхивали. Этот факт — наглядное подтверждение того, что отсутствие или наличие техосмотр не влияет на реальную безопасность на дороге, как утверждают лоббисты этой системы. От него зависит лишь благосостояние тех фирм и компаний, которые занимаются проведением ТО.

технология, техническое обслуживание
17 августа 2017
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