Водители боятся возврата техосмотра в ГИБДД

Большинству российских автовладельцев давным давно известно, что «техосмотр» во все времена не имел ничего общего с безопасностью дорожного движения. В данный момент он, фактически, представляет собой просто еще один оброк, который автомобилисты вынуждены ежегодно платить даже не государству, а вообще неизвестно кому — каким-то левым фирмочкам, именующим себя «операторами техосмотра». Только абсолютно далекий от мира машин человек может поверить в сказку, что если раз в года проверил работу тормозов и работоспособность фар, получив за это диагностическую карту, то в течение последующих 365 дней в машине не придется менять тормозные колодки или перегоревшую лампочку стоп-сигнала. А именно это, по факту, утверждают поборники системы гостехосмотра, ратуя за ее сохранение.

То, что процедура прохождения ТО не влияет вообще ни на что с точки зрения безопасности на дорогах, подтверждается полицейской статистикой ДТП за почти пять лет существует ситуация, когда которой любой автовладелец через интернет может найти способ, как, не выходя из дома, обзавестись действующей диагностической картой, свидетельствующей о прохождении техосмотра. Цена невысока — от 800 до 1500 рублей за карту. Главное — не нарваться на мошенника, который деньги возьмет, а данные машины о прохождении ТО в базу данных ЕАИСТО — не внесет.

При этом число аварий, связанных с техническими неисправностями, незначительно растет лишь среди грузовиков и автобусов. Такой порядок установился почти сразу после того, как в 2011 году «техосмотр» отобрали у ГИБДД, сотрудники которой, напомним, фактически точно так же как сейчас «операторы техосмотра», торговали пластиковыми талонами ТО.