За езду без техосмотра будут штрафовать

При этом, заметим, чиновники решили бороться с нарушениями в этой сфере не экономическими, как можно было бы ожидать, а откровенно полицейскими методами. Ведомство подготовило сразу два законопроекта с поправками в УК и КоАП РФ. Водителей, в первую очередь, коснутся поправки в последний. Так, в его статью 12.1 предлагается ввести дополнительную часть 3. По ней за управление машиной, не прошедшей техосмотр будет полагаться штраф в 800 рублей. Причем, в тексте законопроекта специально оговаривается, что это правонарушение будет фиксироваться средствами автоматической фото- видеофиксации.

Напомним, что власти уже готовятся «обучить» придорожные камеры выписывать штрафы за езду без полиса ОСАГО. В случае принятия упомянутых выше поправок, каждый «скворечник» автоматической фиксации на дороге будет отправлять водителю машины, не прошедшей ТО, по два штрафа одновременно — 800 рублей за езду без техосмотра и еще 800 рублей за езду без «автогражданки». Ведь без диагностической карты ТО легитимный полис обязательного автострахования не приобрести. Кроме того, в КоАП появится штраф для работников станций техосмотра за выдачу диагностических карт на машины, не прошедшие ТО. За это предлагается штрафовать сотрудников на 5000−10 000 рублей. Забавно, но, похоже, само Минэкономразвития не считает эту меру достаточной для прекращения всероссийского бизнеса на торговле «техосмотром».