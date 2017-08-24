За езду без техосмотра будут штрафовать

Минэкономразвития разработало поправки в Уголовный и Административный кодексы, наказывающие за нарушения при проведении гостехосмотра и за управление машиной, не прошедшей его. Почему за бессмысленный, но не особо обременительный оброк под названием «государственный технический осмотр» совершенно неожиданно взялось Минэкономразвития, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Алексей Батушенко

При этом, заметим, чиновники решили бороться с нарушениями в этой сфере не экономическими, как можно было бы ожидать, а откровенно полицейскими методами. Ведомство подготовило сразу два законопроекта с поправками в УК и КоАП РФ. Водителей, в первую очередь, коснутся поправки в последний. Так, в его статью 12.1 предлагается ввести дополнительную часть 3. По ней за управление машиной, не прошедшей техосмотр будет полагаться штраф в 800 рублей. Причем, в тексте законопроекта специально оговаривается, что это правонарушение будет фиксироваться средствами автоматической фото- видеофиксации.

Напомним, что власти уже готовятся «обучить» придорожные камеры выписывать штрафы за езду без полиса ОСАГО. В случае принятия упомянутых выше поправок, каждый «скворечник» автоматической фиксации на дороге будет отправлять водителю машины, не прошедшей ТО, по два штрафа одновременно — 800 рублей за езду без техосмотра и еще 800 рублей за езду без «автогражданки». Ведь без диагностической карты ТО легитимный полис обязательного автострахования не приобрести. Кроме того, в КоАП появится штраф для работников станций техосмотра за выдачу диагностических карт на машины, не прошедшие ТО. За это предлагается штрафовать сотрудников на 5000−10 000 рублей. Забавно, но, похоже, само Минэкономразвития не считает эту меру достаточной для прекращения всероссийского бизнеса на торговле «техосмотром».

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Время проведения опроса: 24.07.2017 – 31.07.2017

Не зря же параллельно оно опубликовало еще один законопроект на эту тему — с поправками уже в Уголовный кодекс.Его предлагается дополнить статьей 264.2 — «Внесение в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств заведомо недостоверных сведений». Работнику станции техосмотра она будет грозить целым набором кар. От 80 000 рублей штрафа до лишения свободы на срок до четырех лет в случае, когда такие его действия повлекли тяжкие последствия.

В законодательной суете, разворачивающейся в последнее время вокруг «техосмотра», недостает лишь одного — связи с реальностью. Большинству российских автовладельцев давным давно известно, что «техосмотр» во все времена не имел ничего общего с безопасностью дорожного движения. В данный момент он, фактически, представляет собой просто некую «дань», которую автомобилисты вынуждены ежегодно платить каким-то левым фирмочкам, именующим себя «операторами техосмотра».

Лишь абсолютно далекий от мира машин человек может поверить в сказку, что если раз в год проверил работу тормозов и работоспособность фар, получив за это диагностическую карту, то в течение последующих 365 дней в машине не придется менять тормозные колодки или перегоревшую лампочку стоп-сигнала. А именно это, по факту, утверждают поборники системы гостехосмотра, ратуя за ее сохранение.

doska.ru

То, что процедура прохождения ТО не влияет вообще ни на что с точки зрения безопасности на дорогах, подтверждается полицейской статистикой ДТП, свидетельствующей, что число аварий, связанных с техническими неисправностями, незначительно растет лишь среди грузовиков и автобусов, да и то лишь в последние пару лет. Сейчас, конечно, не модно ссылаться но заокеанский опыт, однако в такой сугубо технической сфере как состояние автопарка страны он более чем интересен.

Дело в том, что в США каждый штат вопрос гостехосмотра решает по-своему. Где-то ежегодный техосмотр обязателен для абсолютно всех машин, начиная с первого дня эксплуатации. В других штатах он не требуется для авто младше 5—7 лет, а для более старых обязателен с периодичностью раз в 2 года. А в третьих штатах гостехосмотра в принципе не существует. При этом статистика аварий на дорогах этих штатов абсолютно никак не зависит от «строгости» техосмотра. В штате с ежегодным ТО количество аварий частенько бывает даже выше чем в соседнем, где о техосмотре и не слыхивали. Этот факт — наглядное подтверждение того, что отсутствие или наличие техосмотра не влияет на реальную безопасность на дороге, как утверждают лоббисты этой системы.

От него, повторимся, зависит лишь благосостояние тех фирмочек и компаний, которые занимаются проведением государственного ТО. Минэкономразвитию, похоже, вздумалось порадеть за эту по определению паразитическую отрасль экономики.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, техническое обслуживание
24 августа 2017
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