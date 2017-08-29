Как заменить разбитое камнем лобовое стекло по ОСАГО

Сюжет этой истории «закрутился» почти год назад, в сентябре 2016 года. Тогда жительница Петропавловск-Камчатского на своей машине ехала по одной из местных грунтовых дорог вслед за другим авто. В какой-то момент из-под колес впереди идущего транспорта вылетел особенно мощный сноп гравия и попал в лобовое стекло машины главной героини. Размер материального ущерба, согласно результатам независимой экспертизы, впоследствии организованной пострадавшей автовладелицей, составил около 60 000 рублей. Мадам, решив, что произошедшее не подпадает под действие ОСАГО, подала судебный иск к виновнику инцидента с требованием возместить ей 85 150 рублей — с учетом стоимости ущерба, затрат на проведение экспертизы и судебных расходов.
Однако Петропавловск-Камчатский городской суд оценил произошедшее по-своему. Он решил, что непосредственной причиной ДТП явилось нарушение ответчиком ПДД: водитель не учел состояние дорожного покрытия, технические особенности своего автомобиля и в результате допустил выброс гравия из-под задних колес своего авто. Учитывая, что дорожный инцидент произошел с участием двух транспортных средств, а гражданская ответственность его виновника на тот момент была застрахована по ОСАГО, суд пришел к выводу, что рассматриваемое ДТП является страховым случаем.