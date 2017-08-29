Как заменить разбитое камнем лобовое стекло по ОСАГО

thenewstribune.com
Порталу «АвтоВзгляд» стал известен способ, с помощью которого автовладелец может взыскать со страховой компании деньги на ремонт лобового стекла в рамках ОСАГО, даже если оно было разбито вылетевшим из-под колес другой машины камнем.
Максим Строкер

Сюжет этой истории «закрутился» почти год назад, в сентябре 2016 года. Тогда жительница Петропавловск-Камчатского на своей машине ехала по одной из местных грунтовых дорог вслед за другим авто. В какой-то момент из-под колес впереди идущего транспорта вылетел особенно мощный сноп гравия и попал в лобовое стекло машины главной героини. Размер материального ущерба, согласно результатам независимой экспертизы, впоследствии организованной пострадавшей автовладелицей, составил около 60 000 рублей. Мадам, решив, что произошедшее не подпадает под действие ОСАГО, подала судебный иск к виновнику инцидента с требованием возместить ей 85 150 рублей — с учетом стоимости ущерба, затрат на проведение экспертизы и судебных расходов.

Однако Петропавловск-Камчатский городской суд оценил произошедшее по-своему. Он решил, что непосредственной причиной ДТП явилось нарушение ответчиком ПДД: водитель не учел состояние дорожного покрытия, технические особенности своего автомобиля и в результате допустил выброс гравия из-под задних колес своего авто. Учитывая, что дорожный инцидент произошел с участием двух транспортных средств, а гражданская ответственность его виновника на тот момент была застрахована по ОСАГО, суд пришел к выводу, что рассматриваемое ДТП является страховым случаем.

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К тому же, в нормах федерального закона нет никаких указаний на то, что страховой случай возникает лишь при непосредственном контакте (столкновении) двух транспортных средств при ДТП. На этом основании владелице машины с разбитым гравием стеклом в иске к виновнику происшествия было отказано. Следуя логике суда, она должна была оформить ДТП в рамках ОСАГО и обратиться за возмещением в свою страховую компанию.

Такой подход к ситуации был подтвержден и в апелляционной инстанции — в Камчатском краевом суде. С учетом этого судебного решения, можно порекомендовать следующий алгоритм действий, когда камень от впереди идущей машины разбил «лобовуху» вашего авто. После удара фиксируем номер автомобиля-стрелка с помощью, например, видеорегистратора. В идеале — каким-либо образом останавливаем его. Далее — вызываем полицию, оформляем ДТП и уведомляем страховую компанию. Если она откажется возмещать — тыкаем страховщика носом в решения камчатских судов. Не срабатывает это — идем в суд и выигрываем дело, получая со страховой компании еще и неустойку.

Все это здорово, но вот ведь какая незадача: при оформлении нашего ДТП практически неизбежно окажется, что машина-обидчик «скрылась с места ДТП». При том, что ее водитель и не подозревал о произошедшем. Но что такое лишение «прав» фактически невиновного, по сравнению с материальной компенсацией нашего ущерба, не правда ли?

суд, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба
29 августа 2017
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