Как заменить разбитое камнем лобовое стекло по ОСАГО

К тому же, в нормах федерального закона нет никаких указаний на то, что страховой случай возникает лишь при непосредственном контакте (столкновении) двух транспортных средств при ДТП. На этом основании владелице машины с разбитым гравием стеклом в иске к виновнику происшествия было отказано. Следуя логике суда, она должна была оформить ДТП в рамках ОСАГО и обратиться за возмещением в свою страховую компанию.

Такой подход к ситуации был подтвержден и в апелляционной инстанции — в Камчатском краевом суде. С учетом этого судебного решения, можно порекомендовать следующий алгоритм действий, когда камень от впереди идущей машины разбил «лобовуху» вашего авто. После удара фиксируем номер автомобиля-стрелка с помощью, например, видеорегистратора. В идеале — каким-либо образом останавливаем его. Далее — вызываем полицию, оформляем ДТП и уведомляем страховую компанию. Если она откажется возмещать — тыкаем страховщика носом в решения камчатских судов. Не срабатывает это — идем в суд и выигрываем дело, получая со страховой компании еще и неустойку.

Все это здорово, но вот ведь какая незадача: при оформлении нашего ДТП практически неизбежно окажется, что машина-обидчик «скрылась с места ДТП». При том, что ее водитель и не подозревал о произошедшем. Но что такое лишение «прав» фактически невиновного, по сравнению с материальной компенсацией нашего ущерба, не правда ли?