Когда закон разрешает не платить транспортный налог

Транспортный налог не нравится никому. По этой причине кто-то скрежещет зубами, но платит, а кто-то пытается каким-то способом если не увильнуть от этого дела, то, хотя бы, минимизировать эту статью расходов на машину. Просто взять и не платить — не особо умное решение, поскольку за это предусмотрена даже уголовная ответственность. Статья 198 УК за неуплату налогов физлицом грозит разными карами: от штрафа в 100 000—300 000 рублей до лишения свободы на год. Поэтому желающему снизить свои налоговые затраты придется идти по иному пути.

Налоговое законодательство РФ освобождает от транспортного налога, например, инвалиднов 1-й и 2-й группы. Поэтому можно свою машин «записать на инвалида» и бесплатно «спать спокойно». Правда, при этом нужно иметь 100-процентную уверенность, что инвалид не продаст вашу машину, а денежки оставит себе. Поэтому самый верный путь, в этом смысле, — самому стать инвалидом. Не всякий на такое решится. Аналогичную льготу по уплате транспортного налога имеют многодетные граждане — родители трех и более детей. Зачать такое количество отпрысков — дело не хитрое. Минус этого плана в том, что стоимость их содержания почти наверняка переплюнет всю экономию на транспортном налоге.