Когда закон разрешает не платить транспортный налог

Если просто взять и не платить транспортный налог, то в конце концов, станешь «клиентом» у судебных приставов. Минимизировать отчисления государству можно, но, как правило, затея это далеко не всегда, в конечном счете, выгодная.
Максим Строкер

Транспортный налог не нравится никому. По этой причине кто-то скрежещет зубами, но платит, а кто-то пытается каким-то способом если не увильнуть от этого дела, то, хотя бы, минимизировать эту статью расходов на машину. Просто взять и не платить — не особо умное решение, поскольку за это предусмотрена даже уголовная ответственность. Статья 198 УК за неуплату налогов физлицом грозит разными карами: от штрафа в 100 000—300 000 рублей до лишения свободы на год. Поэтому желающему снизить свои налоговые затраты придется идти по иному пути.

Налоговое законодательство РФ освобождает от транспортного налога, например, инвалиднов 1-й и 2-й группы. Поэтому можно свою машин «записать на инвалида» и бесплатно «спать спокойно». Правда, при этом нужно иметь 100-процентную уверенность, что инвалид не продаст вашу машину, а денежки оставит себе. Поэтому самый верный путь, в этом смысле, — самому стать инвалидом. Не всякий на такое решится. Аналогичную льготу по уплате транспортного налога имеют многодетные граждане — родители трех и более детей. Зачать такое количество отпрысков — дело не хитрое. Минус этого плана в том, что стоимость их содержания почти наверняка переплюнет всю экономию на транспортном налоге.

Кое-кто пытается оформлять в качестве собственника машины собственного ребенка. Ведь несовершеннолетние не несут налоговых обязательств. В такой схеме есть пара существенных минусов. Во-первых, когда потом нужно будет (а это неизбежно) продавать авто, сделка наверняка заинтересует органы опеки — а вдруг родители нарушат имущественные интересы чада! А во-вторых, поскольку родители, являются законными представителями несовершеннолетнего, они и несут налоговое бремя за своего ребенка.

Чтобы не иметь дала с налоговой, можно приобрести машину в лизинг. В период действия договора, собственником машины считается не гражданин, а компания-лизингодатель. Соответственно, и транспортный налог платит она. Проблема в том, что альтруистов-бзнесменов не существует в природе. Поэтому не сомневайтесь: транспортный налог учтен и заложен в сумме каждого лизингового платежа. Причем, с «накруткой».

Существует еще один радикальный способ снижения транспортной налоговой нагрузки на собственный карман. Для этого достаточно зарегистрироваться в субъекте Федерации, где транспортный налог ниже. Например, абориген-автовладелец Чечни ежегодно платят в казну в 10 раз меньше, чем за точно такую же машину житель Москвы или Санкт-Петербурга. Возможно, для кого-то регистрация себя и машины в этой солнечную республику может стать неплохим вариантом.

штрафы, транспортный налог
11 сентября 2017
381



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы