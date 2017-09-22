Госдума вновь резко увеличила штрафы для автомобиистов

Госдума на своем пленарном заседании приняла во втором чтении проект об увеличении штрафа для водителей, не пропустивших пешеходов. Вместо существующего на данный момент 1500-рублевого штрафа в статье 12.18 КоАП, правительство пожелало ввести «вилку» — формулировку «от 1500 до 2500 рублей».

По большому счету, ничего нового, просто в бюджет за ровно те же нарушения на пешеходных переходах будет перечисляться примерно в 1,7 раз больше денег. Поскольку даже в данных статистики, приведенных в пояснительной записке к правительственному законопроекту, указывается, что их ежегодно фиксируется примерно одно и то же число — около 1,6 млн. происшествий. Таким образом, начиная с блудущего года, когда увеличение штрафа за непропуск пешехода вступит в силу, ежегодные суммарные доходы местных бюджетов от этой статьи КоАП вырастут с 2,4 млрд. рублей до 4 млрд. рублей, как минимум.