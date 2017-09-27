Повышение выплат по европротоколу до 100 000 рублей оставит пострадавших в ДТП без возмещения ущерба

Напомним, что сегодня пострадавшие в ДТП водители могут рассчитывать на компенсационные выплаты по европротоколу в пределах 50 000 рублей. В Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальное возмещение больше — 400 000 «деревянных». Однако эти деньги можно получить при жестком условии: страховщикам должны быть предъявлены некорректируемые данные фиксации специальными средствами, которые подтверждают обстоятельства аварии, а их нет у подавляющего числа автовладельцев. То есть от новации Минфина вроде бы выигрывают все пострадавшие в дорожном инциденте.
Чтобы оформить ДТП без вызова ГИБДД, в аварии не должно быть пострадавших людей ущерб нанесен только столкнувшимся авто, а у водителей оформлены полисы ОСАГО. При этом участники аварии не должны иметь разногласий по обстоятельствам случившегося.
– Предложение разумное, но так ли оно необходимо? По статистике почти в 70% случаев при ДТП размер выплаты укладывается в 50 000 рублей, именно для таких случаев и создан европротокол, — поясняет порталу «АвтоВзгляд» Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт. — Давайте не будем забывать, что европротокол — упрощенная процедура урегулирования убытков для простых страховых случаев. Когда автомобили слегка столкнулись, никого больше не задев. 100 000 рублей — это серьезная сумма на серьезный ремонт по серьезному ДТП, оценивать которое должны профессионалы, сотрудники ГИБДД. Боюсь, что подобные поправки спровоцируют новую волну мошенничества со стороны автоюристов…