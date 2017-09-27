Повышение выплат по европротоколу до 100 000 рублей оставит пострадавших в ДТП без возмещения ущерба

Но Бог с ними, с автоюристами, особенно если учесть, что чаще они не обманывают страховщиков, а наоборот — заставляют их производить выплаты, от которых страховые очень часто отказываются под надуманными предлогами. Беда в другом: при повышениии максимальных платежей до 100 000 потерпевшие перестанут получать возмещение ущерба в полном объеме!

Дело в том, что авторы поправок считают необходимым отменить условия об обязательном отсутствии разногласий сторон по обстоятельствам ДТП и перечню видимых повреждений транспортного средства. То есть в этом случае участники ДТП не смогут совместно заполнить извещение о ДТП, подтвердив отсутствие разногласий. В этом случае если оба участника будут говорить о том, что они не нарушали ПДД и являются потерпевшими, страховщики просто не смогут определить, кому производить выплату. Учитывая крайне негативную судебную практику, страховщики при наличии таких противоречивых показаний вынуждены будут платить по 50% каждому участнику ДТП, что приведет к тому, что реальные потерпевшие не будут получать возмещение ущерба в полном объеме. А как не так давно напомнил страховому сообществу директор Департамента страхового рынка «Банка России» Игорь Жук, «какой бы ни был тариф, человек должен получить то, что требуется по закону, исходя из страховой суммы». Любопытно при этом, что косвенно против предложения Минфина выступили сами страховщики!

Так, президент РСА Игорь Юргенс заявил на днях, что по его мнению «в спорных ситуациях (когда у участников есть разногласия относительно обстоятельств ДТП) необходимо позвонить в ГИБДД, подробно сообщить обо всех обстоятельствах происшествия и для оформления документов о ДТП следовать указаниям сотрудника полиции». Любопытно, учтут ли все эти мнения депутаты Госдумы, подготавливая минфиновский законопроект ко второму и третьему чтениям, ведь в том, что в первом чтении они его одобраят сомнений, увы, нет.