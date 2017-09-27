Повышение выплат по европротоколу до 100 000 рублей оставит пострадавших в ДТП без возмещения ущерба

Фото hbspringsinsurance.com
Сегодня, 27 сентября, Госдума РФ может принять в первом чтении законопроект, разработанный Минфином, по которому выплаты по так называемому европротоколу будут увеличены до 100 000 рублей. Новость вроде бы хорошая. Но, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», только на первый взгляд.
Михаил Ростарчук

Напомним, что сегодня пострадавшие в ДТП водители могут рассчитывать на компенсационные выплаты по европротоколу в пределах 50 000 рублей. В Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальное возмещение больше — 400 000 «деревянных». Однако эти деньги можно получить при жестком условии: страховщикам должны быть предъявлены некорректируемые данные фиксации специальными средствами, которые подтверждают обстоятельства аварии, а их нет у подавляющего числа автовладельцев. То есть от новации Минфина вроде бы выигрывают все пострадавшие в дорожном инциденте.

Чтобы оформить ДТП без вызова ГИБДД, в аварии не должно быть пострадавших людей ущерб нанесен только столкнувшимся авто, а у водителей оформлены полисы ОСАГО. При этом участники аварии не должны иметь разногласий по обстоятельствам случившегося.

– Предложение разумное, но так ли оно необходимо? По статистике почти в 70% случаев при ДТП размер выплаты укладывается в 50 000 рублей, именно для таких случаев и создан европротокол, — поясняет порталу «АвтоВзгляд» Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт. — Давайте не будем забывать, что европротокол — упрощенная процедура урегулирования убытков для простых страховых случаев. Когда автомобили слегка столкнулись, никого больше не задев. 100 000 рублей — это серьезная сумма на серьезный ремонт по серьезному ДТП, оценивать которое должны профессионалы, сотрудники ГИБДД. Боюсь, что подобные поправки спровоцируют новую волну мошенничества со стороны автоюристов

Но Бог с ними, с автоюристами, особенно если учесть, что чаще они не обманывают страховщиков, а наоборот — заставляют их производить выплаты, от которых страховые очень часто отказываются под надуманными предлогами. Беда в другом: при повышениии максимальных платежей до 100 000 потерпевшие перестанут получать возмещение ущерба в полном объеме!

Дело в том, что авторы поправок считают необходимым отменить условия об обязательном отсутствии разногласий сторон по обстоятельствам ДТП и перечню видимых повреждений транспортного средства. То есть в этом случае участники ДТП не смогут совместно заполнить извещение о ДТП, подтвердив отсутствие разногласий. В этом случае если оба участника будут говорить о том, что они не нарушали ПДД и являются потерпевшими, страховщики просто не смогут определить, кому производить выплату. Учитывая крайне негативную судебную практику, страховщики при наличии таких противоречивых показаний вынуждены будут платить по 50% каждому участнику ДТП, что приведет к тому, что реальные потерпевшие не будут получать возмещение ущерба в полном объеме. А как не так давно напомнил страховому сообществу директор Департамента страхового рынка «Банка России» Игорь Жук, «какой бы ни был тариф, человек должен получить то, что требуется по закону, исходя из страховой суммы». Любопытно при этом, что косвенно против предложения Минфина выступили сами страховщики!

Так, президент РСА Игорь Юргенс заявил на днях, что по его мнению «в спорных ситуациях (когда у участников есть разногласия относительно обстоятельств ДТП) необходимо позвонить в ГИБДД, подробно сообщить обо всех обстоятельствах происшествия и для оформления документов о ДТП следовать указаниям сотрудника полиции». Любопытно, учтут ли все эти мнения депутаты Госдумы, подготавливая минфиновский законопроект ко второму и третьему чтениям, ведь в том, что в первом чтении они его одобраят сомнений, увы, нет.

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27 сентября 2017
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