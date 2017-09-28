Бороться с автоподставами на дорогах будут детективы Центробанка

Идея создания в России института страховых детективов «не вызвала неприятия» во время консультаций Банка России с правоохранительными ведомствами, заявила в ходе IV-го ежегодного страхового бизнес-форума «Вызовы года 2017», проходящего сейчас в Сочи замглавы департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина.

Представитель регулятора страхового рынка России рассказала, что ведомство создало рабочую группу по противодействию страховым мошенничествам, которая, в частности, почти завершила работу над методичкой для правоохранительных органов и страховщиков, в которой рассказывается на что следует обращать внимание для пресечения злоупотреблений в страховании.