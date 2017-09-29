Госдума одобрила повышение лимита по европротоколу до 400 000 рублей

Правительственный законопроект, увеличивающий сумму выплат пострадавшему в ДТП в рамках европротокола, принят Госдумой в первом чтении. Согласно ему, повреждения машины, оформленные автовладельцами-участниками аварии без привлечения сотрудника ДПС, будут возмещаться страховыми компании на сумму вплоть до 100 000 рублей. Сейчас, напомним, лимит выплат в рамках европротокола равен 50 000 рублей.

Параллельно, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальная сумма выплат по европротоколу увеличивается до 400 000 рублей. Законопроект предусматривает также, что оформление документов о ДТП его участниками по европротоколу может производиться независимо от наличия у них разногласий относительно обстоятельств случившегося.