Найден способ борьбы с автостраховщиками-мошенниками‍

Министерство по коммуникациям и связи решило подключать страховые компании, работающие на рынке ОСАГО, к единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Сообщатся, что теперь любая страховая компания при желании может подключиться к этой системе для того, чтобы проверять данные, которые вводит покупатель электронного полиса ОСАГО и, тем самым, предотвращать случаи неправомерного занижения стоимости полиса обязательного автострахования.

Напомним, что ранее стало известно об относительно новом способе мошенничества при покупке полисов ОСАГО через интернет. Он подразумевает, что при покупке такой страховки вводятся неверные данные о завышенном стаже владельца и регионе регистрации машины с минимальным повышающим коэффициентом. Таким образом жуликам удается в несколько раз занижать стоимость полиса.