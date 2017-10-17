Центробанку предложили заменить ОСАГО на обязательное КАСКО

Главный лоббист интересов страховых компаний — Российский союз автостраховщиков (РСА) — предложил ЦБ план «либерализации» тарифов ОСАГО. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что он серьезно ошиблся, назвав свое творение «Предложениями по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО». Содержимое документа больше напоминает изложенную письменно розовую мечту владельца страховой компании: пусть ОСАГО остается обязательным для каждого автовладельца, но при этом закон разрешит страховщику устанавливать любую цену за полис.

Другими словами: ничего не делая, гребем с автовладельцев столько денег, на сколько хватит жадности. Разумеется, этот «сон в летнюю ночь» по-максимуму замаскирован с помощью громоздких словообразований и «обоснован» традиционными стенаниями о тяжкой участи страховщиков, чуть ли не из своего кармана доплачивающих пострадавшим в ДТП автовладельцам. Итак, до какой же степени решили обнаглеть в своем стремлении получить гарантированный законом бутерброд с черной икрой «игроки страхового рынка» на этот раз? Они хотят, чтобы уже с 1 июля 2018 года Центробанк разрешил им самим устанавливать ряд коэффициентов, применяющихся при расчете стоимости полиса ОСАГО.