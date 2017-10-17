Центробанку предложили заменить ОСАГО на обязательное КАСКО

Российский союз автостраховщиков (РСА), наконец, «открыл личико» и беззастенчиво заявил о своем желании ввести в ОСАГО фактически такие же расценки, что и при страховании КАСКО. И еще чтобы Центробанк при этом под ногами не путался!
Максим Строкер

Главный лоббист интересов страховых компаний — Российский союз автостраховщиков (РСА) — предложил ЦБ план «либерализации» тарифов ОСАГО. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что он серьезно ошиблся, назвав свое творение «Предложениями по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО». Содержимое документа больше напоминает изложенную письменно розовую мечту владельца страховой компании: пусть ОСАГО остается обязательным для каждого автовладельца, но при этом закон разрешит страховщику устанавливать любую цену за полис.

Другими словами: ничего не делая, гребем с автовладельцев столько денег, на сколько хватит жадности. Разумеется, этот «сон в летнюю ночь» по-максимуму замаскирован с помощью громоздких словообразований и «обоснован» традиционными стенаниями о тяжкой участи страховщиков, чуть ли не из своего кармана доплачивающих пострадавшим в ДТП автовладельцам. Итак, до какой же степени решили обнаглеть в своем стремлении получить гарантированный законом бутерброд с черной икрой «игроки страхового рынка» на этот раз? Они хотят, чтобы уже с 1 июля 2018 года Центробанк разрешил им самим устанавливать ряд коэффициентов, применяющихся при расчете стоимости полиса ОСАГО.

Речь идет о коэффициентах, определяемых территориально, возрастом и стажем водителя, мощностью авто и использованием прицепа. При этом ЦБ устанавливает максимальный базовый тариф для легковых автомобилей физлиц, «например 30 000 рублей». Для справки: сейчас максимальный базовый тариф ОСАГО составляет чуть больше 4 000 рублей. Отличная «заявка на победу», не правда ли? Но это еще не все. После того как страна привыкнет платить бешеные деньги полумиллионной армии упитанных продавцов «розовых бумажек», по мысли РСА должен наступить следующий этап назревшей в воспаленных мозгах «страхового сообщества» реформы.

РСА предлагает Центробанку России с января 2020 года полностью умыть руки и отдать ценообразование ОСАГО на откуп «игроков страхового рынка». В переводе на русский язык это, фактически, означает введение в стране обязательной страховки КАСКО. Реакция Центробанка на столь откровенное требование отвалить в сторону и более не «отсвечивать» там, где страховщики намерены «доить» 50 млн. автовладельцев страны как им заблагорассудится, пока неизвестна.

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17 октября 2017
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