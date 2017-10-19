Депутат Лысаков поможет страховщикам массово «кидать» автовладельцев

Зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Госдумы внезапно оповестил СМИ, что вот-вот отправит в правительство предложение полностью запретить сотрудникам полиции выезд для оформления ДТП тогда, когда в аварии не пострадали люди. По его мнению, в таком случае между водителями возникают исключительно гражданско-правовые отношения по поводу возмещения материального ущерба пострадавшим.

— Почему в это должно быть вовлечено государство в виде инспекторов и десятки тысяч водителей, которые вынуждены стоять в километровых пробках из-за чей-то разбитой фары или поцарапанной двери? — заявил он корреспонденту ТАСС.

По его мнению, страховые компании за свой счет должны создавать службы проверки, которые будут на месте определять характер и масштаб повреждений транспортных средств уже после освобождения проезжей части. Судя по тому, как лоббисты страховых компании ноют о тотальной убыточности ОСАГО (хотя на самом деле убытки тут несет исключительно «Росгосстрах»), о создании собственных служб страховых комиссаров страховщиками можно даже и не мечтать. Врожденная жадность категорически не позволит им это сделать.

Депутат Лысаков, как самопальный «защитник бесправия автомобилистов», не может об этом не знать. Но данное знание не мешает ему выступать с инициативой полного запрета выезда дпсников на любые аварии без жертв и пострадавших людей.