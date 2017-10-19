Депутат Лысаков поможет страховщикам массово «кидать» автовладельцев

Депутат Вячеслав Лысаков предлагает радикально изменить порядок выезда экипажей ДПС на места аварий так, чтобы автовладельцы сами разбирались кто прав, а кто виноват в ДТП.
Максим Строкер

Зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Госдумы внезапно оповестил СМИ, что вот-вот отправит в правительство предложение полностью запретить сотрудникам полиции выезд для оформления ДТП тогда, когда в аварии не пострадали люди. По его мнению, в таком случае между водителями возникают исключительно гражданско-правовые отношения по поводу возмещения материального ущерба пострадавшим.

— Почему в это должно быть вовлечено государство в виде инспекторов и десятки тысяч водителей, которые вынуждены стоять в километровых пробках из-за чей-то разбитой фары или поцарапанной двери? — заявил он корреспонденту ТАСС.

По его мнению, страховые компании за свой счет должны создавать службы проверки, которые будут на месте определять характер и масштаб повреждений транспортных средств уже после освобождения проезжей части. Судя по тому, как лоббисты страховых компании ноют о тотальной убыточности ОСАГО (хотя на самом деле убытки тут несет исключительно «Росгосстрах»), о создании собственных служб страховых комиссаров страховщиками можно даже и не мечтать. Врожденная жадность категорически не позволит им это сделать.

Депутат Лысаков, как самопальный «защитник бесправия автомобилистов», не может об этом не знать. Но данное знание не мешает ему выступать с инициативой полного запрета выезда дпсников на любые аварии без жертв и пострадавших людей.

Таким образом, «защитничек» фактически предлагает водителям самим выяснять кто из них прав, а кто виноват в авариях. А это иной раз удается выяснить лишь после проведения автотехнической экспертизы. Которая, по мысли депутата, будет вынуждена, видимо, опираться на показания участников аварии. А также на непонятно как и кем составленные схемы ДТП. А как быть когда оба участника дорожного инцидента не считают себя виновными и рисуют совершенно разные сценарии развития ДТП? Ни один суд потом не разберет кто прав, а кто виноват.

А уж страховые компании тем более не будут заинтересованы в выяснении истины, тупо отказывая в выплатах всем участникам аварий под предлогом недостоверных сведений, предоставленных всеми ее участниками. Интересно также будет выглядеть ситуация, когда виновник аварии без пострадавших людей не только отрицает свою вину, но и явно пьян. Такие граждане будут, как говорится, рукоплескать стоя камраду Лысакову за избавление от встречи с ДПС. Повторимся: вряд ли целый товарищ зампред Госдумы не в курсе подобных нюансов и не осознает, что правительство, скорее всего «пошлет» (и правильно сделает!) его с такой инициативой.

Следовательно, депутат, судя по всему, и не собирается ничего менять в окружающей его действительности. Просто почувствовал бедолага, что о его безбедном существовании в сытном мирке Госдумы все стали потихоньку забывать. Вот и решил напомнить о себе громким, но бессмысленным «гудком» в СМИ.

госдума, авария, ДТП, ГИБДД
19 октября 2017
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