Названы законы, ухудшившие положение водителей с 1 января 2018

В наступившем 2018 году вступил или вступит в силу целый ряд законодательных новелл, заметно влияющих на положение автомобилистов в нашей стране.
Евгений Банько

Даже если не брать в расчет очередное очередное повышение в 2018 году акцизов на бензин, которое вместе с увеличением цены нефти в мире может привести к росту цен на заправках к 50 рублей за литр топлива, то новеллы в законодательстве, в целом, не порадуют автовладельца. В частности, на 4% вырастут акцизы на мотоциклы мощностью свыше 150 л. с. и автомобили мощностью от 150 до 200 л. с., взимаемые при ввозе этой техники в Россию. Ставка такого акциза на автомобили мощностью от 90 до 150 л. с. поднимется на 4,7%.

Кроме того, с 1 января вводится дифференцирование ставок акцизов на мощные автомобили: акциз на автомобили с мощностью двигателя от 200 до 300 л. с. составит 714 рублей за одну л. с., от 300 до 400 л. с. — 1218 рублей за каждую л. с., от 400 до 500 л. с. — 1260 рублей за л. с. и выше, для автомобилей мощностью более 500 л. с. — 1302 рублей за 1 л. с. Это означает рост розничных цен на эти транспортные средства на соответствующие суммы.

Также, с 1 января, начал применяться единый повышающий коэффициент по транспортному налогу равный 1,1 для всех автомобилей стоимостью от 3 млн. до 5 млн. руб. До последнего времени повышающий коэффициент зависел от года выпуска автомобиля. В области дорожного движения тоже не обошлось без «новостей». С 28 апреля на перекрестках появится новая «вафельная» разметка желтого цвета.

На нее нельзя выезжать когда впереди имеется затор. Остановка на этой разметке обернется штрафом — причем, скорее всего, с камеры автоматической фиксации.

Кроме того, с 18 марта 2018 года вступит в силу новое требование ПДД для водителей при ДТП или вынужденной остановке вне населенных пунктов ночью или при ограниченной видимости покидать машину лишь надев светоотражающий жилет или накидку. Это сделано чтобы предотвращать наезды на «спешившихся» водителей проезжающим транспортом. Характерно, что правила ничего не говорят о «светоотражающих» требованиях к пассажирам таких машин. Их, видимо, не так жалко как водителей.

Но есть и кое-что приятное для водителя в законодательных новеллах этого года. Например, с 1 января для получения налоговых льгот по транспортному налогу гражданину достаточно просто подать соответствующее заявление в свою местную инспекцию ФНС. Она теперь сама будет запрашивать у других организаций подтверждение права на льготу, а не заставлять человека носиться по учреждениям за справками. Кроме того, с 1 января при покупке в кредит автомобиля в рамках программ господдержки, не будет взиматься налог на прибыль, полученную человеком при приобретении им государственной субсидии.

ПДД, бензин, транспортный налог
11 января 2018
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