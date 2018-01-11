Названы законы, ухудшившие положение водителей с 1 января 2018

Даже если не брать в расчет очередное очередное повышение в 2018 году акцизов на бензин, которое вместе с увеличением цены нефти в мире может привести к росту цен на заправках к 50 рублей за литр топлива, то новеллы в законодательстве, в целом, не порадуют автовладельца. В частности, на 4% вырастут акцизы на мотоциклы мощностью свыше 150 л. с. и автомобили мощностью от 150 до 200 л. с., взимаемые при ввозе этой техники в Россию. Ставка такого акциза на автомобили мощностью от 90 до 150 л. с. поднимется на 4,7%.

Кроме того, с 1 января вводится дифференцирование ставок акцизов на мощные автомобили: акциз на автомобили с мощностью двигателя от 200 до 300 л. с. составит 714 рублей за одну л. с., от 300 до 400 л. с. — 1218 рублей за каждую л. с., от 400 до 500 л. с. — 1260 рублей за л. с. и выше, для автомобилей мощностью более 500 л. с. — 1302 рублей за 1 л. с. Это означает рост розничных цен на эти транспортные средства на соответствующие суммы.

Также, с 1 января, начал применяться единый повышающий коэффициент по транспортному налогу равный 1,1 для всех автомобилей стоимостью от 3 млн. до 5 млн. руб. До последнего времени повышающий коэффициент зависел от года выпуска автомобиля. В области дорожного движения тоже не обошлось без «новостей». С 28 апреля на перекрестках появится новая «вафельная» разметка желтого цвета.