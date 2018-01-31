МВД обвинило страховщиков в обмане ЦБ, Госдумы и Президента

Органы МВД считают проблему «автоюристов», от деятельности которых, якобы, страдают страховые компании, не более чем искусственно созданным и поддерживаемым мифом. Такой вывод следует из доклада, подготовленного ГУЭБиПК МВД РФ. В документе утверждается, что руководители страховых компаний пользуются сказкой об «автоюристах» для оправдания намеренных банкротств, заранее выводя из своих организаций деньги. Ведомство подсчитало, что под таким прикрытием «из каждой компании выводится по 3—5 млрд рублей». Согласно законодательству, Российский союз автостраховщиков (РСА) в случае банкротства компании-страховщика, производит выплаты застрахованным в ней автовладельцам из специального компенсационного фонда.

По мнению МВД, в РСА прекрасно осведомлены о происходящем и не пытаются повлиять на ситуацию. «На наш взгляд, это сокрытие преступления, если не соучастие в нем», — пишут полицейские. В документе отмечается, что менеджеры обанкротившихся столь «удивительным» образом компаний в большинстве своем перешли в другие страховые организации, где продолжают действовать в том же ключе.

— Главными причинами посредничества и «автоюризма» в ОСАГО стали систематическое уклонение от выплат, затягивание сроков рассмотрения заявлений о страховых случаях, занижение размеров выплат, недоступность пунктов урегулирования убытков. По этой причине потерпевшие в ДТП стали обращаться к «автоюристам» за защитой своих прав, — цитирует АСН доклад МВД.