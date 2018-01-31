МВД обвинило страховщиков в обмане ЦБ, Госдумы и Президента

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (ГУЭБиПК МВД РФ) подготовило полузакрытый доклад, в котором фактически обвинило «игроков страхового рынка» в грандиозном обмане не только автовладельцев (на это никто уже не обращает внимания), но и всей законотворческой системы России.
Алексей Батушенко

Органы МВД считают проблему «автоюристов», от деятельности которых, якобы, страдают страховые компании, не более чем искусственно созданным и поддерживаемым мифом. Такой вывод следует из доклада, подготовленного ГУЭБиПК МВД РФ. В документе утверждается, что руководители страховых компаний пользуются сказкой об «автоюристах» для оправдания намеренных банкротств, заранее выводя из своих организаций деньги. Ведомство подсчитало, что под таким прикрытием «из каждой компании выводится по 3—5 млрд рублей». Согласно законодательству, Российский союз автостраховщиков (РСА) в случае банкротства компании-страховщика, производит выплаты застрахованным в ней автовладельцам из специального компенсационного фонда.

По мнению МВД, в РСА прекрасно осведомлены о происходящем и не пытаются повлиять на ситуацию. «На наш взгляд, это сокрытие преступления, если не соучастие в нем», — пишут полицейские. В документе отмечается, что менеджеры обанкротившихся столь «удивительным» образом компаний в большинстве своем перешли в другие страховые организации, где продолжают действовать в том же ключе.

— Главными причинами посредничества и «автоюризма» в ОСАГО стали систематическое уклонение от выплат, затягивание сроков рассмотрения заявлений о страховых случаях, занижение размеров выплат, недоступность пунктов урегулирования убытков. По этой причине потерпевшие в ДТП стали обращаться к «автоюристам» за защитой своих прав, — цитирует АСН доклад МВД.

В документе подчеркивается, что более 90% «убытков от атоюристов» за 2016 год (11,5 млрд рублей из 13,4 млрд рублей) понесла компания «Росгосстрах». По данным ГУЭБиПК МВД РФ, страховщик подвергался административным взысканиям по десять раз в месяц, «на десятки, а то и на сотни миллионов рублей». Судебные выплаты других крупнейших компаний за тот же 2016 год составляли всего лишь по 500—700 млн. рублей — в 20 раз меньше, чем у «Росгосстраха». И в 2017 году эта тенденция сохранялась. Напомним, что РСА и «игроки страхового рынка», когда продавливали через Госдуму, ЦБ и прочие ведомства все последние изменения в ОСАГО, ссылались на дикие проблемы от «автоюристов».

Которых, как выясняется, они сами и придумали. Но есть и реальность: повышение тарифов ОСАГО, замена выплат «ремонтом», глючное «электронное ОСАГО», «единый агент», продающий в Ростове ОСАГО маленькой страховой компании, работающей исключительно в Сибири, безнадежно низкие тарифы на ремонт и запчасти в «справочниках РСА»… Перечень нововведений в систему ОСАГО, принятых ради борьбы с выдуманными (как выясняется) «автоюристами», получается длинный. Пикантность ситуации еще и в том, что «страховое сообщество» вместе со своим РСА с помощью искусно раздутого «мифа об автоюристах» обмануло и выставило на посмешище саму систему законотворчества в России. Ведь под всеми поправками с законодательство об ОСАГО стоят подписи депутатов Госдумы, членов правительства, чиновников министерств и Центробанка, а также Президента России В. В. Путина

– Проблема автоюризма в ОСАГО существовала всегда, правда до 2014 года она не стояла так остро, доля выплат по суду составляла до 5%. Однако в 2014 году на этот вид страхования распространилось действие закона «О защите прав потребителей» в части штрафов, неустоек и пени. Эта ситуация дала простор для злоупотребления правом людям, которые могут пользоваться лазейками в законодательстве. Это и привело к массовым судебным искам к страховщикам.

В выводах коллег из правоохранительных органах говорится об ущербе от уголовных преступлений на рынке ОСАГО в размере 1% от всех выплат. Они взяли количество заявлений, которые подали страховщики и умножили на максимальную страховую сумму. На самом деле, заявление подается когда есть признаки деятельности преступной группы. По каждому эпизоду ее деятельности заявлять невозможно, поскольку их может набираться более 1000 штук, приходится оформлять их одним заявлением.

Также заявляем, что РСА действует в соответствии с законодательством РФ, делает выплаты из компенсационного фонда в пользу потребителей услуги ОСАГО. На данный момент нет ни одного дела в отношении нас, нет каких-либо фактов со стороны правоохранителей, в том числе в этом информационном докладе к закрытому совещанию, по нарушению РСА законов, — так прокомментировали доклад МВД порталу «АвтоВзгляд» представители РСА.

госдума, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
31 января 2018
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