Страховщики назвали ТОП регионов с несуществующими «автоюристами»

Российский союз автостраховщиков (РСА) выпустил очередной пресс-релиз, в котором постарался поддержать существование своего любимого мифа — о существовании неких «автоюристов», которые, якобы, паразитируют на ОСАГО
Максим Строкер

Российский союз автостраховщиков (РСА) составил очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов за 2017 год. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс

– Проблема криминального автоюризма в ОСАГО до 2012 года не стояла так остро, так как большого бизнеса на этом сделать было невозможно. Выплаты через суд были малыми. Однако в 2012 году на этот вид страхования распространилось действие закона о защите прав потребителей в части штрафов, неустоек и пени, — пояснил глава РСА.

По его словам, в первой «двадцатке», то есть «красной» зоне, которая отражает максимально критические показатели, по итогам 2017 года появились регионы-новички: Приморский край (по итогам 2016 года был на 30 месте), Свердловская область (с 32 места), Астраханская область (с 26), Воронежская область (с 21 места), Красноярский край (с 35 места), Дагестан (с 25 места), Ярославская область (с 29 места). Лидерами этого антирейтинга являются Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Волгоградская область.

Напомним, что недавно МВД подготовило доклад, в котором главными причинами посредничества и «автоюризма» в ОСАГО были названы систематическое уклонение от выплат, затягивание сроков рассмотрения заявлений о страховых случаях, занижение размеров выплат, недоступность пунктов урегулирования убытков. По этой причине потерпевшие в ДТП стали обращаться к «автоюристам» за защитой своих прав. В полицейском исследовании подчеркивается, что более 90% «убытков от атоюристов» за 2016 год (11,5 млрд рублей из 13,4 млрд рублей) понесла компания «Росгосстрах».

По данным ГУЭБиПК МВД РФ, страховщик подвергался административным взысканиям по десять раз в месяц, «на десятки, а то и на сотни миллионов рублей». Судебные выплаты других крупнейших компаний за тот же 2016 год составляли всего лишь по 500—700 млн. рублей — в 20 раз меньше, чем у «Росгосстраха». И в 2017 году эта тенденция сохранялась.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
22 февраля 2018
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