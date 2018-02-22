Страховщики назвали ТОП регионов с несуществующими «автоюристами»

Российский союз автостраховщиков (РСА) составил очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов за 2017 год. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс

– Проблема криминального автоюризма в ОСАГО до 2012 года не стояла так остро, так как большого бизнеса на этом сделать было невозможно. Выплаты через суд были малыми. Однако в 2012 году на этот вид страхования распространилось действие закона о защите прав потребителей в части штрафов, неустоек и пени, — пояснил глава РСА.

По его словам, в первой «двадцатке», то есть «красной» зоне, которая отражает максимально критические показатели, по итогам 2017 года появились регионы-новички: Приморский край (по итогам 2016 года был на 30 месте), Свердловская область (с 32 места), Астраханская область (с 26), Воронежская область (с 21 места), Красноярский край (с 35 места), Дагестан (с 25 места), Ярославская область (с 29 места). Лидерами этого антирейтинга являются Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Волгоградская область.