Страховщики назвали жуликами всех, кто судится с ними по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) оценил потери рынка ОСАГО от работы мошенников, которые действовали через суд в 2017 году.

— Высокие выплаты в судах в большинстве спровоцированы деятельностью недобросовестных автоюристов (юридических посредников), которые работают в своих интересах, а не в интересах потребителя услуги. Именно их деятельность в том числе стала причиной высокой убыточности, особенно в ряде регионов. Несколько лет назад такая деятельность превратилась в бизнес после того, как закон о защите прав потребителей в 2012 году стал распространяться на ОСАГО. То есть по закону, страховщик, проигравший в суде, выплачивает потерпевшему не только спорную сумму, но и штраф в размере 50% от этой суммы', — считает президент РСА Игорь Юргенс.

По данным РСА, объем выплат по решениям судов в 2017 году составил 37,4 млрд рублей, в том числе 17,9 млрд рублей — страховые (основное требование за ущерб от ДТП), 19,5 млрд рублей — накладные расходы, которые не связаны со страховой деятельностью (штрафы, пени, неустойки, моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников). В сумму накладных расходов входят выплаты по закону о защите прав потребителей в размере 13,4 млрд рублей, а также прочие расходы — 6,2 млрд. рублей.