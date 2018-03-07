Страховщики назвали жуликами всех, кто судится с ними по ОСАГО

Российский союз автстраховщиков (РСА) распространил пресс-релиз, в котором практически поставил знак равенства между автовладельцами, пытающимися по суду взыскать возмещение по ОСАГО, и злонамеренными мошенниками
Максим Строкер

Российский союз автостраховщиков (РСА) оценил потери рынка ОСАГО от работы мошенников, которые действовали через суд в 2017 году.

— Высокие выплаты в судах в большинстве спровоцированы деятельностью недобросовестных автоюристов (юридических посредников), которые работают в своих интересах, а не в интересах потребителя услуги. Именно их деятельность в том числе стала причиной высокой убыточности, особенно в ряде регионов. Несколько лет назад такая деятельность превратилась в бизнес после того, как закон о защите прав потребителей в 2012 году стал распространяться на ОСАГО. То есть по закону, страховщик, проигравший в суде, выплачивает потерпевшему не только спорную сумму, но и штраф в размере 50% от этой суммы', — считает президент РСА Игорь Юргенс.

По данным РСА, объем выплат по решениям судов в 2017 году составил 37,4 млрд рублей, в том числе 17,9 млрд рублей — страховые (основное требование за ущерб от ДТП), 19,5 млрд рублей — накладные расходы, которые не связаны со страховой деятельностью (штрафы, пени, неустойки, моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников). В сумму накладных расходов входят выплаты по закону о защите прав потребителей в размере 13,4 млрд рублей, а также прочие расходы — 6,2 млрд. рублей.

Напомним, что недавно МВД подготовило доклад, в котором главными причинами посредничества и «автоюризма» в ОСАГО были названы систематическое уклонение от выплат, затягивание сроков рассмотрения заявлений о страховых случаях, занижение размеров выплат, недоступность пунктов урегулирования убытков.

По этой причине потерпевшие в ДТП стали обращаться к «автоюристам» за защитой своих прав. В полицейском исследовании подчеркивается, что более 90% «убытков от атоюристов» за 2016 год (11,5 млрд рублей из 13,4 млрд рублей) понесла компания «Росгосстрах». По данным ГУЭБиПК МВД РФ, страховщик подвергался административным взысканиям по десять раз в месяц, «на десятки, а то и на сотни миллионов рублей». Судебные выплаты других крупнейших компаний за тот же 2016 год составляли всего лишь по 500—700 млн. рублей — в 20 раз меньше, чем у «Росгосстраха». И в 2017 году эта тенденция сохранялась.

суд, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
7 марта 2018
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