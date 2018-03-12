ГИБДД резко сократит выплаты по ОСАГО уже летом

Озвученная на днях идея Минфина заставить автовладельцев оформлять европротокол при любом ДТП без пострадавших получила продолжение.

— Мы за либерализацию рынка ОСАГО, и в конечном итоге надо прийти к тому, чтобы европротокол оформлялся всегда, когда нет ущерба здоровью, — заявил в конце февраля замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. В МВД слова чиновника восприняли с энтузиазмом.

— ГИБДД заинтересована в расширении института европротокола, поскольку самостоятельное оформление ДТП участниками дорожного движения будет способствовать уменьшению нагрузки на сотрудников службы. Это позволит им сосредоточиться на исполнении служебных обязанностей, связанных с профилактикой, выявлением и пресечением правонарушений в области дорожной безопасности, — говорится в официальном ответе на соответствующий запрос ТАСС.

Сейчас в рамках европротокола можно получить возмещение в размере 50 000 рублей. С 1 июня 2018 года эта сумма увеличится до 100 000 рублей. Но принципиально проблему с невыездом сотрудников на место ДТП это повышение лимита не решит. Ведь аварии «без пострадавших», на которые ГИБДД мечтает перестать выезжать, бывают разными. Представим, например, что в ДТП машины повыстреливали все свои подушки безопасности, помяли железо и спасли людей от каких-либо травм. Понятно, что материальный ущерб при этом гораздо больше чем 100 000 рублей. Но раз пострадавших нет — составляйте, граждане, европротокол!