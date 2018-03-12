ГИБДД резко сократит выплаты по ОСАГО уже летом

Министерство внутренних дел РФ поддержало идею Минфина ввести обязательное применение европротокола во всех дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших.
Евгений Банько

Озвученная на днях идея Минфина заставить автовладельцев оформлять европротокол при любом ДТП без пострадавших получила продолжение.

— Мы за либерализацию рынка ОСАГО, и в конечном итоге надо прийти к тому, чтобы европротокол оформлялся всегда, когда нет ущерба здоровью, — заявил в конце февраля замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. В МВД слова чиновника восприняли с энтузиазмом.

— ГИБДД заинтересована в расширении института европротокола, поскольку самостоятельное оформление ДТП участниками дорожного движения будет способствовать уменьшению нагрузки на сотрудников службы. Это позволит им сосредоточиться на исполнении служебных обязанностей, связанных с профилактикой, выявлением и пресечением правонарушений в области дорожной безопасности, — говорится в официальном ответе на соответствующий запрос ТАСС.

Сейчас в рамках европротокола можно получить возмещение в размере 50 000 рублей. С 1 июня 2018 года эта сумма увеличится до 100 000 рублей. Но принципиально проблему с невыездом сотрудников на место ДТП это повышение лимита не решит. Ведь аварии «без пострадавших», на которые ГИБДД мечтает перестать выезжать, бывают разными. Представим, например, что в ДТП машины повыстреливали все свои подушки безопасности, помяли железо и спасли людей от каких-либо травм. Понятно, что материальный ущерб при этом гораздо больше чем 100 000 рублей. Но раз пострадавших нет — составляйте, граждане, европротокол!

Или авария без пострадавших, после которой виновник скрылся. Даже если его потом когда-нибудь поймают, как с ним составить европротокол?! Другими словами, если инициатива Минфина при поддержке МВД-ГИБДД претворится в жизнь, система ОСАГО деградирует окончательно. Если под европротокол попадут все аварии без пострадавших, выплата по ОСАГО будет фактически ограничена планкой в 100 000 рублей, хотя повреждений у машины может быть на все 400 000 рублей или она будет разбита до состояния металлолома. Получится, что все суммы свыше 100 000 — судитесь, граждане, потом друг с другом как хотите, а страховщики тут уже не при чем.

Можно поздравить замминистра финансов Моисеева с острым приступом лоббирования финансовых интересов страховщиков! С его подачи они, по факту радикально, скорее всего в разы, сократят выплаты пострадавшим в авариях — поскольку ДТП с погибшими и раненными гораздо меньше чем происшествий, в которых страдает лишь «железо». Получится, что для получения более-менее адекватной материальной компенсации по ДТП потребуется в обязательном порядке что-нибудь себе повредить, причем достаточно серьезно, иначе полиция не оформит аварию.

Таким образом, из системы ОСАГО исчезнут последние остатки заложенной в нее изначальной идеи — защищать интересы пострадавших в ДТП. Ее успешно заместит суперидея «страхового сообщества»: чтобы каждый автовладелецы несли им каждый год миллиарды рублей (под угрозой драконовских штрафов) и не требовали за это ничего взамен.

ОСАГО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ГИБДД
12 марта 2018
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