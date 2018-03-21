Появился новый способ отсудить у страховщика недоплаченное по ОСАГО

Повод и основание отсудить у страховой компании дополнительные деньги в рамках ОСАГО появилась у каждого автовладельца, машине которого выпадало пострадать в ДТП в течение последних трех лет. Этот вывод логически следует и решения Верховного суда, который поддержал Управление антимонопольной службы по Татарстану, выяснившей, что стоимость запчастей и работ, установленной в «справочниках РСА», рассчитывается неправильно — в сторону занижения выплат. Напомним, что начиная с декабря 2014 года сумма возмещения ущерба по ДТП рассчитывается исходя из данных, содержащихся с специальных справочниках, созданных и периодически обновляемых Российским союзом автостраховщиков (РСА).

В них содержатся средние цены на запчасти, материалы и расценки на работы по восстановлению машин разных марок и моделей в разных регионах страны. С тех пор, если речь идет об ОСАГО, получить сумму возмещения больше, чем скалькулировано по этим данным по определению невозможно. Некоторое время назад татарстанское УФАС точно установило, что стоимость запчастей, указанная в справочнике РСА, сильно занижена и потребовало привести ее в соответствие с рыночными реалиями. Поскольку автовладельцы, получив от страховой компании компенсацию в рамках ОСАГО, по определению не моли за эти деньги отремонтировать машину. РСА в ответ заявило, что все данные в справочниках рассчитаны по закону и отказалось что-либо менять. Далее пл этому поводу состоялись несколько судов и в конце концов дело дошло до Верховного суда.