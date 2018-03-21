Появился новый способ отсудить у страховщика недоплаченное по ОСАГО

Дело, начатое татарстанскими антимонопольщиками, дошло до Верховного суда, который подтвердил их выводы о массовом необоснованном занижении страховыми компаниями выплат пострадавших по ОСАГО.
Максим Строкер

Повод и основание отсудить у страховой компании дополнительные деньги в рамках ОСАГО появилась у каждого автовладельца, машине которого выпадало пострадать в ДТП в течение последних трех лет. Этот вывод логически следует и решения Верховного суда, который поддержал Управление антимонопольной службы по Татарстану, выяснившей, что стоимость запчастей и работ, установленной в «справочниках РСА», рассчитывается неправильно — в сторону занижения выплат. Напомним, что начиная с декабря 2014 года сумма возмещения ущерба по ДТП рассчитывается исходя из данных, содержащихся с специальных справочниках, созданных и периодически обновляемых Российским союзом автостраховщиков (РСА).

В них содержатся средние цены на запчасти, материалы и расценки на работы по восстановлению машин разных марок и моделей в разных регионах страны. С тех пор, если речь идет об ОСАГО, получить сумму возмещения больше, чем скалькулировано по этим данным по определению невозможно. Некоторое время назад татарстанское УФАС точно установило, что стоимость запчастей, указанная в справочнике РСА, сильно занижена и потребовало привести ее в соответствие с рыночными реалиями. Поскольку автовладельцы, получив от страховой компании компенсацию в рамках ОСАГО, по определению не моли за эти деньги отремонтировать машину. РСА в ответ заявило, что все данные в справочниках рассчитаны по закону и отказалось что-либо менять. Далее пл этому поводу состоялись несколько судов и в конце концов дело дошло до Верховного суда.

Высшая судебная инстанция встала на сторону ФАС и подтвердил, что цены в справочниках были уменьшены с учетом возможных скидок для оптовых покупателей, при том, что согласно «пункту 7.2.3. Единой методики предусмотрено применение скидок к розничным ценам». А стоимость ряда запасных частей и нормочаса, указанные в справочниках РСА, оказались существенно ниже цен, сложившихся на рынке. При этом представители РСА не смогли представить суду доказательства обратного. Что же это означает для автовладельцев. ВС фактически назвал расценки в справочниках РСА заниженными.

Следовательно, выплаты, произведенные в соответствии с ними, также можно считать неадекватными требованиям законодательства. На этом основании любой, кто попал в аварию и получал выплату по ОСАГО в 2015, 2016, 2017 и начале 2018 лет может (по крайней мере теоретически) пойти в суд и потребовать со страховой компании доплатить недостающее. Понятно, что для этого предстоят не быстрые процедуры судебных экспертиз, которые покажут размер недоплаты. Но, как правило, потраченное на такое сутяжничество время окупится вполне осязаемыми выплатами.

«Страховое сообщество» явно не будет в восторге от массового наплыва судебных исков. Но… Раньше надо было думать о подобных последствиях — когда с помощью справочников РСА радостно урезали выплаты пострадавшим!

суд, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
21 марта 2018
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