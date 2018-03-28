В каких случаях вам не заплатят по ОСАГО

Фото www.vdslaw.co.za
Как известно, на выплату компенсаций можно рассчитывать только если ваш случай признан страховщиком страховым, а вы — пострадавшим. Закон об ОСАГО фиксирует этот порядок. Однако далеко не все знают, какие существуют основания для отказа в возмещении убытков. В каких ситуациях вы не можете рассчитывать на выплаты, разбирался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Под страховым случаем по ОСАГО подразумевается ваша гражданская ответственность за причинение вреда здоровью или имуществу другой стороны при ДТП. То есть, если вы нарушили правила и задели при этом соседа по полосе или «догнали» впереди идущую машину, ущерб пострадавшим компенсирует ваша страховая компания.

В обратном случае, когда вас признали потерпевшим, вы можете рассчитывать на возмещение убытков со стороны страховщика, заключившего договор с виновником инцидента. Исходя из этого, страховой случай предполагает наличие как минимум двух участников ДТП. Многие забывают, что ОСАГО покрывает ущерб, причиненный исключительно в результате происшествия, в котором задействована по крайней мере одна двигавшаяся машина.

Так, разбитое на стоянке хулиганами стекло или вмятина от утюга, сброшенного с четвертого этажа на крышу припаркованной во дворе машины, — это не страховые случаи по ОСАГО. В такой ситуации, чтобы привлечь к ответственности виновных и компенсировать ущерб, необходимо обращаться в местное отделение полиции.

Без второго участника ДТП не признают страховым случаем. Пока вам не удастся доказать, что вашу «ласточку» поцарапал определенный водитель, либо тот сам не признает вину, на выплаты не рассчитывайте.

Не стоит также надеяться на компенсации, если в ДТП участвовала машина, водитель которой не имел полиса ОСАГО. Вам законно откажут в возмещении морального ущерба и упущенной выгоды.

Вы не дождетесь выплат, если попали в ДТП во время заездов на гоночных соревнованиях или при обучении вождению человека без «прав». Страховка не будет выплачена, если вред причинен перевозимым грузом.

Вам откажут в требовании возместить ущерб, полученный при исполнении своих служебных обязанностей, застрахованных по социальному пакету. Например, если вы использовали свой автомобиль, работая курьером или экспедитором. То же самое вас ждет, если в результате ДТП вы повредили архитектурное строение, памятник культуры или раритетное антикварное изделие.

Кроме перечисленных условий, страховщик вправе также отказать в компенсациях в следующих случаях: банкротство компании, предъявление поддельного бланка полиса, установленный факт мошенничества с целью получения финансовой или личностной выгоды и обоюдная вина водителей. В указанных ситуациях лучше обратиться за консультацией в Российский союз автостраховщиков.

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28 марта 2018
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