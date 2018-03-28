В каких случаях вам не заплатят по ОСАГО

Под страховым случаем по ОСАГО подразумевается ваша гражданская ответственность за причинение вреда здоровью или имуществу другой стороны при ДТП. То есть, если вы нарушили правила и задели при этом соседа по полосе или «догнали» впереди идущую машину, ущерб пострадавшим компенсирует ваша страховая компания.

В обратном случае, когда вас признали потерпевшим, вы можете рассчитывать на возмещение убытков со стороны страховщика, заключившего договор с виновником инцидента. Исходя из этого, страховой случай предполагает наличие как минимум двух участников ДТП. Многие забывают, что ОСАГО покрывает ущерб, причиненный исключительно в результате происшествия, в котором задействована по крайней мере одна двигавшаяся машина.

Так, разбитое на стоянке хулиганами стекло или вмятина от утюга, сброшенного с четвертого этажа на крышу припаркованной во дворе машины, — это не страховые случаи по ОСАГО. В такой ситуации, чтобы привлечь к ответственности виновных и компенсировать ущерб, необходимо обращаться в местное отделение полиции.

Без второго участника ДТП не признают страховым случаем. Пока вам не удастся доказать, что вашу «ласточку» поцарапал определенный водитель, либо тот сам не признает вину, на выплаты не рассчитывайте.