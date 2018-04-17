Резко выросло количество водителей, не покупающих ОСАГО

В России увеличилось количество автомобилистов, которые не покупают полисы ОСАГО. Согласно данным Министерства внутренних дел России в 2017 году количество штрафов за езду без полиса автогражданки выросло на 40% — до 2,8 млн штук.
Эдуард Раскин

Как сообщают «Известия», Российский союз автостраховщиков (РСА) обнародовал данные, согласно которым примерно 3 млн. водителей ездят без ОСАГО, либо с фальшивыми полисами. Ситуация ухудшается уже третий год подряд: впервые снижение количества заключенных договоров было зафиксировано в 2015 году.

Поскольку автомобильный парк в стране растет даже несмотря на кризис, такой спад желающих оформить полис гражданской ответственности демонстрирует катастрофическое падение доверия к ОСАГО, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько:

— Прежде всего за последние несколько лет средняя стоимость страховки выросла более чем вдвое — это самый главный стимул отказа от ОСАГО. В то же время сама страховая услуга становится всё хуже — речь идет о последних поправках, связанных с ограничением выплат наличными деньгами автомобилисту при наступлении страхового случая. Кроме того, водители зачастую становятся жертвами мошенничества, добросовестно покупая фальшивые страховки, — цитируют юриста «Известия».

Стоит отметить, что 2013-м, первом кризисном году было заключено 42,7 млн. договоров ОСАГО, в 2016-м — 39,1 млн., а в 2017-м — 39,2 млн. договоров. По данным РСА не менее 3 млн автовладельцев эксплуатировали машины без полиса автогражданки или по поддельным документам. Как считают эксперты, единственной действенной мерой по изменению ситуации может стать только снижение тарифов ОСАГО.

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17 апреля 2018
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