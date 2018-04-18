ЦБ разрешил страховщикам отказаться от е-ОСАГО

Банк России одобрил изменения в правила заключения договора электронного ОСАГО, согласно которым страховщики получили новые возможности для отказа гражданину в продаже полиса ОСАГО
Евгений Банько

Новые поправки в правила страхования ОСАГО, одобренные на днях Центробанком, разрешают страховщику отказать гражданину в заключении договора е-ОСАГО «при наличии обоснованных признаков агентской деятельности, а также при наличии обоснованных признаков мошеннических действий». Таким образом, ЦБ, фактически, наделяет работников страховых компаний полномочиями, которыми в России обладают на данный момент лишь органы следствия, прокуратуры и суды.

А именно, квалифицировать деяние гражданина с точки зрения уголовного права, поскольку «мошенничество» — уголовное преступление. Хорошая новость тут в том, что «квалифицированных мошенников» страховщикам разрешили не задерживать, а переадресовывать на сайт Российского союза автостраховщиков, где полис можно будет купить полис ОСАГО через систему «е-Гарант».

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
18 апреля 2018
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