ЦБ разрешил страховщикам отказаться от е-ОСАГО

Новые поправки в правила страхования ОСАГО, одобренные на днях Центробанком, разрешают страховщику отказать гражданину в заключении договора е-ОСАГО «при наличии обоснованных признаков агентской деятельности, а также при наличии обоснованных признаков мошеннических действий». Таким образом, ЦБ, фактически, наделяет работников страховых компаний полномочиями, которыми в России обладают на данный момент лишь органы следствия, прокуратуры и суды.

А именно, квалифицировать деяние гражданина с точки зрения уголовного права, поскольку «мошенничество» — уголовное преступление. Хорошая новость тут в том, что «квалифицированных мошенников» страховщикам разрешили не задерживать, а переадресовывать на сайт Российского союза автостраховщиков, где полис можно будет купить полис ОСАГО через систему «е-Гарант».