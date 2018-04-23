Из-за блокировки Telegram Роскомнадзором рухнуло e-ОСАГО

«Уважаемые коллеги, в настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от автоматических запросов Google reCAPTCHA в виду блокировки Роскомнадзором ip-адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан к подсистеме Е-Гарант и сервисе предоставления сведений о средней стоимости материалов», — такое сообщение появилось на главной странице официального сайта Российского союза автостраховщиков (РСА). Это означает, что купить электронный полис ОСАГО сейчас практически невозможно.

Напомним, что из-за попыток Роскомнадзора остановить работу на территории России сервиса Telegram, с 16 апреля блокировке подверглись более 20 миллионов IP-адресов, которые использует мессенджер. Из-за этого со сбоями работают облачные хранилища данных Amazon, Microsoft. Теперь с проблемами вплотную столкнулись российские пользователи Google: на территории нашей страны перестали работать сервисы компании в доменной зоне «com», включая почтовые сервисы и популярнейший в мире видеохостинг.