Заплатить пострадавшему в ДТП за причиненный ущерб из своего собственного кармана рискуют жители столичного региона. По сведениям страховщиков, мошенники освоили новый способ продажи поддельных полисов ОСАГО. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как не попасться на удочку проходимцев.
Но сначала расскажем, как работает новая схема облапошивания граждан авантюристами. Мошенники звонят клиентам с одноразовых сим-карт с предложением оформить полис ОСАГО по выгодной цене, а для проверки подлинности своих услуг предлагают организовать входящий звонок с телефона горячей линии того или иного автостраховщика. При этом коварство плана в том, что номер телефона «горячей линии». Мошенников отличается от реального на одну цифру, и воспринимается покупателями как некая гарантия легитимности сделки, после чего через мессенджер WhatsApp они передают запрашиваемые сведения «агенту» компании. Готовый полис привозит курьер, с которым производится наличный расчет. В ряде случаев мошенники приглашают клиентов непосредственно в офис страховщика и под видом штатных сотрудников оформляют договоры страхования в клиентской зоне, доступной для входа посетителей. При этом бланки полисов и квитанций, используемые мошенниками, числятся в базе компаний как ранее реализованные в других регионах, либо находятся на складе.
КАК ЗАСТРАХОВАТЬСЯ ОТ ОБМАНА
Чтобы не попасться на удочку мошенников, при поступлении такого звонка необходимо поинтересоваться именем и фамилией звонящего, уточнить название компании и должность, которую ваш абонент в ней занимает. Получив эти данные, стоит позвонить по указанному на сайте страховщика телефону и уточнить у оператора, числится ли в штате страховщика такой сотрудник и имеет ли он полномочия на осуществление страховой деятельности.
Однако если вам лень заниматься всем этим и вы решитесь на сделку, то при получении полиса попросите агента предъявить документы, удостоверяющие личность и копию доверенности на полномочия, представляемые страховщиком. При этом стоит обратить внимание на следующие детали, которые могут свидетельствовать о мошеннических действиях:
Во-первых, напомним, договор страхования оформляется только при наличии у клиента действующей диагностической карты о прохождении технического осмотра транспортного средства, зарегистрированной в базе ЕАИСТО. Мошенники обычно продают полисы ОСАГО без прохождения ТО и оформления ДК. Во-вторых, вас должен насторожить тот факт, что пролонгацию договора страхования предлагает ранее не знакомый агент или сотрудник страховой компании. В-третьих, речь явно идет о мошенничестве, если ваш визави предлагает купить договор с существенными скидками. Если к вам приехал курьер, рекомендуем также установить его личность, попросив предъявить паспорт и доверенность на право осуществления страховой деятельности от имени страховщика.
И не надо стесняться просить документы или бояться смутить агентов или курьеров такой просьбой. Подобные действия не вызовут негатива. Помните, что процедура проверки позволит вам не стать жертвой мошенников и сохранит ваши сбережения.
Кстати сказать, сообщили порталу «АвтоВзгляд» в СК «АльфаСтрахование», проверить подлинность полиса ОСАГО можно на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Обратите внимание на правый верхний угол полиса, где указаны его серия и номер. Выберите серию полиса в ниспадающем списке, введите номер полиса в соответствующее поле, укажите проверочный код и нажмите на кнопку «Поиск».
Если все данные в таблице соответствуют данным вашего полиса, то он является подлинным. Кроме того, статус полиса должен иметь значение «Находится у страхователя».