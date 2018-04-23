Мошенники освоили новый способ продажи поддельных полисов ОСАГО

Но сначала расскажем, как работает новая схема облапошивания граждан авантюристами. Мошенники звонят клиентам с одноразовых сим-карт с предложением оформить полис ОСАГО по выгодной цене, а для проверки подлинности своих услуг предлагают организовать входящий звонок с телефона горячей линии того или иного автостраховщика. При этом коварство плана в том, что номер телефона «горячей линии». Мошенников отличается от реального на одну цифру, и воспринимается покупателями как некая гарантия легитимности сделки, после чего через мессенджер WhatsApp они передают запрашиваемые сведения «агенту» компании. Готовый полис привозит курьер, с которым производится наличный расчет. В ряде случаев мошенники приглашают клиентов непосредственно в офис страховщика и под видом штатных сотрудников оформляют договоры страхования в клиентской зоне, доступной для входа посетителей. При этом бланки полисов и квитанций, используемые мошенниками, числятся в базе компаний как ранее реализованные в других регионах, либо находятся на складе.

КАК ЗАСТРАХОВАТЬСЯ ОТ ОБМАНА

Чтобы не попасться на удочку мошенников, при поступлении такого звонка необходимо поинтересоваться именем и фамилией звонящего, уточнить название компании и должность, которую ваш абонент в ней занимает. Получив эти данные, стоит позвонить по указанному на сайте страховщика телефону и уточнить у оператора, числится ли в штате страховщика такой сотрудник и имеет ли он полномочия на осуществление страховой деятельности.