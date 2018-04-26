Продажи e-ОСАГО возобновились после сбоя

Как заявил агентству ТАСС представитель Российского союза страховщиков (РСА), ситуация с продажами нормализуется. Согласно статистике РСА, к 15:00 в среду через е-Гарант было продано 8640 полисов е-ОСАГО и 60189 электронных страховок в целом.

Проблемы возникли из-за того, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ряд IP-адресов Google, сославшись на то, что эта компания не выполняет требования по блокировке мессенджера Telegram на территории России и позволяет ей использовать свои IP-адреса.

Всего по данным РСА за первый квартал 2018 года через интернет было оформлено почти 42% всех полисов ОСАГО — 3,4 млн. штук, что в 4,5 раза больше, чем за тот же период 2017-го.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в понедельник РСА сообщал: из-за блокировки IP-адресов Google возникли проблемы с сервисом для введения «капчи» при оформлении е-ОСАГО. В результате была парализована их продажа через систему е-Гарант, а также не работал сервис проверки полисов через сайт РСА. Зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что регулятор готов вмешаться, если в ближайшее время вопрос не будет решен.